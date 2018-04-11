Фильм канала RT о детях Сирии стал лауреатом международного фестиваля в Нью-Йорке

Телеканал RT стал победителем в двух номинациях международного телевизионного конкурса New York Festivals, сообщает РИА «Новости» Золото New York Festivals получил документальный фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной». А проект RT #1917LIVE, посвященный годовщине революции в России, стал победителем в категории «Цифровой спецпроект». Кроме того, серебряные и бронзовые награды получили спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса , документальные фильмы RT о социальных кастах в Индии и о движении «Морской дозор», а также программы RT на испанском «Политическая кухня» и эфир RT о парламентских выборах в Германии. Российский канал RT и ранее неоднократно становился призером New York Festivals.