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Фильм канала RT о детях Сирии стал лауреатом международного фестиваля в Нью-Йорке
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Фильм канала RT о детях Сирии стал лауреатом международного фестиваля в Нью-Йорке 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Телеканал RT стал победителем в двух номинациях международного телевизионного конкурса New York Festivals, сообщает РИА «Новости».
Золото New York Festivals получил документальный фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной». А проект RT #1917LIVE, посвященный годовщине революции в России, стал победителем в категории «Цифровой спецпроект».
Кроме того, серебряные и бронзовые награды получили спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, документальные фильмы RT о социальных кастах в Индии и о движении «Морской дозор», а также программы RT на испанском «Политическая кухня» и эфир RT о парламентских выборах в Германии.
Российский канал RT и ранее неоднократно становился призером New York Festivals.
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