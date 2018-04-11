Ещё
Фильм RT о Сирии и проект #1917LIVE получили золото New York Festivals
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм RT о Сирии и проект #1917LIVE получили золото New York Festivals 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Телеканал RT одержал победу в двух номинациях престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
Золото New York Festivals получил документальный фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной». В нем рассказаны истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни.
Проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал победителем в категории «Цифровой спецпроект», а проморолики к нему получили серебро в категории «Кинематография».
Спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса завоевал серебряную награду в категории «Лучший репортаж-расследование». Эпизод программы рассказывал о проблеме наркомании в США.
Документальные фильмы RT о социальных кастах в Индии и о движении «Морской дозор», которое ведет борьбу за чистоту морей и океанов, завоевали серебро и бронзу соответственно.
Кроме того, серебро вручили заставке программы RT на испанском «Политическая кухня» и проморолику RT на испанском в соцсетях. Бронзы удостоился специальный эфир RT, посвященный парламентским выборам в Германии.
RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals.
РИА Новости: последние новости
Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри ММКФ Кинокритик назвал вкусовщиной рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров Пореченков назвал критиков Козловского "мусорными троллями"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире18
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову11
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов1
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение