Фильм RT о Сирии и проект #1917LIVE получили золото New York Festivals

Золото New York Festivals получил документальный фильм RT «Дети Сирии. Воспитанные войной». В нем рассказаны истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни.

Проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал победителем в категории «Цифровой спецпроект», а проморолики к нему получили серебро в категории «Кинематография».

Спецвыпуск программы On Contact телеканала RT America с участием лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса завоевал серебряную награду в категории «Лучший репортаж-расследование». Эпизод программы рассказывал о проблеме наркомании в США.

Документальные фильмы RT о социальных кастах в Индии и о движении «Морской дозор», которое ведет борьбу за чистоту морей и океанов, завоевали серебро и бронзу соответственно.

Кроме того, серебро вручили заставке программы RT на испанском «Политическая кухня» и проморолику RT на испанском в соцсетях. Бронзы удостоился специальный эфир RT, посвященный парламентским выборам в Германии.

RT — единственный российский канал, пятикратно номинированный на престижную телевизионную премию Emmy, и многократный призер New York Festivals.