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«Берёзка» покажет фильмы из золотого фонда советского кино
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«Берёзка» покажет фильмы из золотого фонда советского кино 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Пять бесплатных киносеансов состоится в кинотеатре до конца апреля.
В ближайшую субботу, 14 апреля, в «Березке» отметят День российской анимации. В 14.00 в кинотеатре состоится встреча с режиссёром-мультипликатором и художником Натальей Варламовой. Она расскажет об отечественной анимации, о создании образов и «оживлении» рисунков на экране.
К юбилею любимого многими поколениями артиста Юрия Яковлева 20 апреля в 16.00 покажут кинофильм «Король-Олень». Киносказка, интересная не только детям, но и взрослым, снята режиссёром Павлом Арсеновым в 1969 году на киностудии им. Горького.
Фильм «Выстрел» режиссера Наума Трахтенберга можно будет увидеть 25 апреля в 16.00. На следующий день, 26 апреля, в «Березке» покажут сразу два кинофильма бесплатно.
В 14 часов зрители увидят фильм, снятый на киностудии им. Горького в 1964 году «Лёгкая жизнь», а сразу же после него, в 16 часов, начнётся фильм «Комиссия по расследованию», снятый режиссёром Владимиром Бортко в 1979 году. Завершатся апрельские кинопоказы демонстрацией замечательной комедии режиссёра Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Любители отечественного кино смогут его посмотреть в 16.00.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон для справок: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Александр Калугин.
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