Мелисса Маккарти усмирит искусственный интеллект

Меллиса МакКарти («Девичник в Вегасе») снимется в экшн-комедии своего мужа Бена Фэлкоуна «Супер разум / Super-Intelligence».

Актриса перевоплотится в Кэрол Питерс, бывшего корпоративного менеджера, чья скучная жизнь переворачивается вверх дном, когда за ней начинает наблюдать первый искусственный суперинтеллект. Чем больше ИИ общается с Питерс, тем меньше у него возникает желания связываться с людьми.

Съемки «Супер разума» стартуют в июле.

Для супругов МакКарти-Фэлкоун предстоящий фильм станет уже четвертой совместной работой. До этого Фэлкоун снимал свою жену в комедиях «Тамми», «Большой Босс» и «Душа компании».