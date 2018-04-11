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Мелисса Маккарти усмирит искусственный интеллект
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Мелисса Маккарти усмирит искусственный интеллект 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Меллиса МакКарти («Девичник в Вегасе») снимется в экшн-комедии своего мужа Бена Фэлкоуна «Супер разум / Super-Intelligence».
Актриса перевоплотится в Кэрол Питерс, бывшего корпоративного менеджера, чья скучная жизнь переворачивается вверх дном, когда за ней начинает наблюдать первый искусственный суперинтеллект. Чем больше ИИ общается с Питерс, тем меньше у него возникает желания связываться с людьми.
Съемки «Супер разума» стартуют в июле.
Для супругов МакКарти-Фэлкоун предстоящий фильм станет уже четвертой совместной работой. До этого Фэлкоун снимал свою жену в комедиях «Тамми», «Большой Босс» и «Душа компании».
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