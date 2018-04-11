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Каких киноинопланетян мы знаем
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Каких киноинопланетян мы знаем 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Одни из них вторгаются на нашу планету, чтобы разрушить ее или превратить людей в рабов. Другие приходят, чтобы защитить Землю от врагов извне и дать людям жить спокойно.
Хотя есть такие представители, которые тайно живут среди людей, стараясь не афишировать свои исключительные способности. Речь идет, конечно, об инопланетянах.
Пришельцы давно заинтересовали человечество. Некоторые уверены в их существовании, а некоторые считают их выдумкой научно-популярной фантастики. Однако есть инопланетяне, которые с момента существования кинематографа запомнились человечеству. «ВМ» вспомнила, какие киноинопланетяне потрясли мир.
ЧУЖОЙ
Огромную армию поклонников имеет инопланетянин из серии фильмов «Чужой» Ридли Скотта. Первая картина была снята в 1979 году.
Сюжет
Экипаж грузового космического корабля «Ностромо» по контракту изучает неопознанный сигнал на необитаемой планете LV-426. Однако происходит заражение, в результате которого на борту судна оказывается инопланетянин, убивающий почти всех членов экипажа. Личинка космоубийцы попадает внутрь человека, а спустя несколько часов она вырывается из его груди. Чужой достаточно быстро развивается, а вместо крови имеет кислоту. Однако он необходим Компании, на которую работают люди, для создания биологического оружия. Специально для проведения этой миссии в экипаж был внедрен андроид, который выходит из фильма и пытается убить главную героиню Элен Рипли (Сигурни Уивер). Последняя остается единственной живой и всех членов экипажа. Ей удается взорвать грузовой корабль и сбежать на шаттле. Однако Чужой успевает пробраться и туда. В решающий момент героиня выбрасывает кровожадного инопланетянина в открытый космос.
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