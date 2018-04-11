4 фильма Франсуа Озона, после которых сложно прийти в себя

Есть кино, после которого поднимается настроение или накатывает грусть. Есть картины о любви, дружбе и достижениях. После их просмотра повышаются все мотивационные показатели и хочется построить новый мир. После этих фильмов Франсуа Озона вас может настичь недоумение, удивление, состояние задумчивости. Они могут перевернуть ваш мир и взгляд на кинематограф, а могут навсегда влюбить в самого свободного и яркого режиссера современности.

Посмотри на море (1997)

О чем кино

О молодой девушке, которая проводит лето у моря вместе с маленькой дочкой. Солнце, волны, милый, простой частный домик, разговоры с мужем, работающим в Париже. В этом фильме очень много лета. Когда его смотришь, кажется, что солнце припекает сквозь монитор. Но там есть еще одно действующее лицо — незнакомка-путешественница, которая просит позволения разбить палатку неподалеку от дома главной героини. Это тревожно. А может, только кажется?

Для кого кино

Для истинных ценителей тонких материй. Для тех, кто готов посвятить 50 минут этой короткометражке и смотреть, не отрываясь, за тем, как разворачиваются события. Для тех, кто умеет оценивать красивые ракурсы, подмечать детали, угадывать концовку или удивляться собственным ошибочным суждениям.

В чем особенность фильма

В безупречном актерском составе (Саша Эл, Марина де Ван). Вы не найдете ни грамма фальши ни в мимике, ни в жестах. Уникальность фильма в том, что зритель не может ассоциировать себя с главной героиней. Он всегда смотрит со стороны, он как немой попутчик, который все понимает, только не может сказать.

Бассейн (2002)

О чем кино

Представьте, что вы писательница детективов. Эдакая высушенная мисс Марпл, только чуть моложе. Кумир читателей, успешная бизнесвумен, скучная и правильная. Ваша жизнь формализована и подчинена графику: печать, печать, печать историй и потом поездки в редакцию, где утвердят ваш очередной детектив, имеющий все шансы быть переизданным вновь. Ваш друг и владелец редакции предлагает поехать на отдых в его дом, где вся атмосфера создана для того, чтобы написать очередную книгу с классическим набором улик. Но тут происходит нечто незапланированное…

Для кого кино

Это кино для всех взрослых: молодых и пожилых. А особенно для тех, кто чувствует, что болото жизни засасывает, а хочется найти спасительный канат и выбраться к морю и чайкам. Эта картина может перевернуть что-то внутри вас, а может оказаться слишком непростой для понимания. Все зависит от вашего воображения.

В чем особенность фильма

В финале. Потрясающий, обезоруживающий финал, который окончательно раскрывает характер нашей мисс Марпл. А может, она и не мисс Марпл вовсе?

5х2 (2004)

О чем кино

Конечно, о любви. 5 коротких зарисовок об одной паре, каждая из которых погружает в водоворот событий и показывает ситуацию под всеми возможными углами. Что, если вы внезапно встретили друг друга и влюбились? Что, если вы предназначены друг другу судьбой? Бывают ли такие сказки или в жизни все гораздо прозаичнее?

Для кого кино

Для тех, кто любит подглядывать в замочную скважину. В хорошем смысле слова. Если вы хотели бы стать свидетелем одной любовной истории, показанной абсолютно честно, без прикрас и фильтров, смотрите и наслаждайтесь. Это откровенный разговор режиссера со зрителем, затеянный не для того, чтобы оценивать, а для того, чтобы понять.

В чем особенность фильма

Представьте картину: море, садящееся за горизонт солнце, теплый соленый ветер и двое, держащиеся за руки, медленно заходящие в воду. Как вы думаете, какие эмоции она вызовет у вас? Что ж, давайте поглядим.

Время прощания (2005)

О чем кино

О прощании. Навсегда. А еще о молодом, успешном фотографе, который строит планы на будущее, завяз в изживших себя отношениях и не находит точек соприкосновения с родителями. Интересно, поменяется ли что-то после того, как он получит самую трагичную новость, которую можно представить?

Для кого кино

Для всех людей, и не важно, задумываетесь ли вы о серьезных жизненных вопросах или нет. Вы можете быть чуткими, зажатыми, свободными или грубоватыми, это становится второстепенным в том случае, если мир решил с вами попрощаться.

В чем особенность фильма

В диалогах, сюжете, актерах, эпизодах, словно мозаику, выкладывающих перед нами тропинку, по которой главный герой идет к своему последнему дню.