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Назван новый Джеймс Бонд
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Дэниел Крэйг снова станет Джеймсом Бондом 

Рамблер 1 час назад
Актер подтвердил в интервью Associated Press, что намерен вернуться к роли супер-шпиона.
Ранее Крэйг неоднократно заявлял, что съемки в предыдущей части бондианы станут для него последними в роли Джеймса Бонда. Правда, добавлял, что, возможно, рассмотрит предложение о продолжении приключений шпиона ради денег. Сумма гонорара, который получит Крэйг за съемки в пятой части франшизы, не называется, но, по всей вероятности, материальное вознаграждение будет весьма солидным.
Вполне возможно, что Дэниел Крэйг станет самым дорогим Бондом за всю историю бондианы, обойдя Шона Коннери, гонорар которого за съемки в фильме "Бриллианты навсегда" составил 1,25 мл. долларов.
Кроме того, актер будет единственным пока исполнителем роли шпиона, который появится на экране в пяти фильмах.
По неподтвержденным данным, режиссером фильма станет Дэнни Бойл.
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