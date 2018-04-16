Назван новый Джеймс Бонд

Дэниел Крэйг снова станет Джеймсом Бондом

Актер подтвердил в интервью Associated Press , что намерен вернуться к роли супер-шпиона.

Ранее Крэйг неоднократно заявлял, что съемки в предыдущей части бондианы станут для него последними в роли Джеймса Бонда . Правда, добавлял, что, возможно, рассмотрит предложение о продолжении приключений шпиона ради денег. Сумма гонорара, который получит Крэйг за съемки в пятой части франшизы, не называется, но, по всей вероятности, материальное вознаграждение будет весьма солидным.

Вполне возможно, что Дэниел Крэйг станет самым дорогим Бондом за всю историю бондианы, обойдя Шона Коннери , гонорар которого за съемки в фильме "Бриллианты навсегда" составил 1,25 мл. долларов.

Кроме того, актер будет единственным пока исполнителем роли шпиона, который появится на экране в пяти фильмах.