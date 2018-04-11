Володин: Фильм Хабенского очень тяжелый, но смотреть его надо 

Депутатам Госдумы показали фильм Константина Хабенского «Собикор», который посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году.
Отметим, что в этом лагере было уничтожено более 150 тысяч евреев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что человечеству необходимо приложить все усилия, чтобы подобная трагедия, когда по чьей-либо прихоти устраивается геноцид целых народов, никогда не повторилась.
«Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», — цитирует Володина ФАН.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе в свою очередь похвалил Вячеслава Володина за то, что он способствует популяризации имени советского лейтенанта Александра Печерского, который был предводителем восстания в Собикоре.
В российский прокат фильм должен выйти 3 мая.