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Власти Коми планируют запустить всероссийский проект для молодёжи «Таланты Арктики»
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Власти Коми планируют запустить всероссийский проект для молодёжи «Таланты Арктики» 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль «Таланты Арктики» — это новейшая образовательная платформа для детей малочисленных национальностей Сибири, Севера, Дальнего Востока. В рамках этого конкурса они будут создавать арт-объекты на определённую тематику. Проект завершится созданием фильма «Арктическая сказка» и организацией смены талантливых детей на одной из летних баз, где они будут работать с тележурналистами, режиссёрами, художниками и создавать анимационные фильмы-сказки. На участие в проекте также подали заявки Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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