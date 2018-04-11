Власти Коми планируют запустить всероссийский проект для молодёжи «Таланты Арктики»

Фестиваль «Таланты Арктики» — это новейшая образовательная платформа для детей малочисленных национальностей Сибири, Севера, Дальнего Востока. В рамках этого конкурса они будут создавать арт-объекты на определённую тематику. Проект завершится созданием фильма «Арктическая сказка» и организацией смены талантливых детей на одной из летних баз, где они будут работать с тележурналистами, режиссёрами, художниками и создавать анимационные фильмы-сказки. На участие в проекте также подали заявки Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ.