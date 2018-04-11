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Попади на премьеру фильма о легендарной Вивьен Вествуд
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Попади на премьеру фильма о легендарной Вивьен Вествуд 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Режиссер Лорна Такер сняла документальный фильм о легендарной панк-диве и фэшн-иконе Вивьен Вествуд (77) — «Вествуд: панк, икона, активист». Это история о том, как в почти 30 лет учительница начальных классов из Британии (будучи мамой и женой) начала новую жизнь, увлекшись дизайном одежды.
Сегодня Вествуд кавалер ордена Британской империи, она все еще живет и работает в Лондоне. В картину вошли интервью с другими дизайнерами, сотрудниками Вествуд, друзьями и семьей, в том числе с сыновьями Вивьен —Джо Корром и Беном Вествудом. Также в фильме раскрываются подробности романа Вествуд с продюсером группы Sex Pistols и основателем магазина Punk Малкольмом Маклареном, который в 70-х был ее гражданским мужем.
Кстати, в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» для держателей премиальных карт Masterсard действует специальное предложение: 50% скидка на покупку билетов в день премьеры в кассе кинотеатра «Пионер» и услуга бронирования (количество билетов ограничено). При покупке билетов на сайте и через мобильное приложение кинотеатра «Пионер» для всех держателей Masterсard действует скидка 5%.
Следить за программой третьего сезона фестиваля «Бесценные города в кино» можно на сайтах Masterсard Бесценные Города и кинотеатра «Пионер». Расписание сеансов смотри здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/popadi-na-premeru-filma-o-legendarnoj-viven-vestvud/
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