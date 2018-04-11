Лекцию о здоровом образе жизни провели в библиотеке на Зарайской

Познавательный час «Здоровье — всему голова, и нет его дороже» прошел в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь Марина Бесфамильная.

— Мы обсудили, как сберечь и поддержать наше здоровье, на что обращать внимание в первую очередь: на питание, упражнения, вовремя спланированные походы к врачу или мышление. Были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов, видео с полезными упражнениями на каждый день. А фильм о психосоматике послужил материалом для обмена мнениями и обсуждения, — сообщила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)