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Лекцию о здоровом образе жизни провели в библиотеке на Зарайской
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Лекцию о здоровом образе жизни провели в библиотеке на Зарайской 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Познавательный час «Здоровье — всему голова, и нет его дороже» прошел в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь Марина Бесфамильная.
— Мы обсудили, как сберечь и поддержать наше здоровье, на что обращать внимание в первую очередь: на питание, упражнения, вовремя спланированные походы к врачу или мышление. Были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов, видео с полезными упражнениями на каждый день. А фильм о психосоматике послужил материалом для обмена мнениями и обсуждения, — сообщила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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