Встречайте первый трейлер нового хоррора от режиссёра «Невесты» 

Российский сценарист и режиссер Святослав Подгаевский, специализирующийся на фильмах ужасов, представил официальный промо-ролик своей новой ленты «Русалка. Озеро мертвых».
Картина, премьера которой запланирована на 12 июля, расскажет о молодой паре, подозревающей, что на них наслано проклятие. Пытаясь разобраться в происходящем, девушка выясняет, что не так давно ее парень видел на берегу лесного озера странную незнакомку, после чего его состояние стало сильно ухудшаться. Согласно древнерусским преданиям именно так и происходит после встречи с русалкой — бывшей утопленницей, которая пытается поквитаться с миром живых.
Главные роли в фильме исполнили Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже и Игорь Хрипунов.
Предыдущие работы режиссера можно посмотреть на ivi прямо сейчас.
Невеста
Пиковая дама: Черный обряд
Владение 18