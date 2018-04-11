Встречайте первый трейлер нового хоррора от режиссёра «Невесты»

Российский сценарист и режиссер Святослав Подгаевский , специализирующийся на фильмах ужасов, представил официальный промо-ролик своей новой ленты «Русалка. Озеро мертвых».

Картина, премьера которой запланирована на 12 июля, расскажет о молодой паре, подозревающей, что на них наслано проклятие. Пытаясь разобраться в происходящем, девушка выясняет, что не так давно ее парень видел на берегу лесного озера странную незнакомку, после чего его состояние стало сильно ухудшаться. Согласно древнерусским преданиям именно так и происходит после встречи с русалкой — бывшей утопленницей, которая пытается поквитаться с миром живых.

Предыдущие работы режиссера можно посмотреть на ivi прямо сейчас.

Невеста

Пиковая дама: Черный обряд

Владение 18