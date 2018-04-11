9 самых ярких фильмов ММКФ-2018

Московский международный кинофестиваль приятно удивляет не только российскими лентами, но и уникальными зарубежными премьерами, которые еще не выходили в прокат, выйдут ограниченно или вовсе так и не доберутся до кинотеатров. Редакция выбрала для вас 9 самых ярких картин ММКФ-2018, которые обязательно стоит увидеть.

«Фокстрот», реж. Шмуэль Маоз

Foxtrot

Bord Cadre Films

Награды:

Особый приз жюри (Венецианский кинофестиваль, 2017 год)

Приз всемирной католической ассоциации по коммуникациям (особое упоминание)

Премия «Arca Cinemagiovani Award» за лучший фильм по версии молодёжного жюри

Номинации:

«Золотой лев»

Сюжет: Сюжет артхаусной драмы сконцентрирован на семействе Фельдман. Родители получают известие о том, что их единственный сын, солдат Джонатан, ушел в самоволку и погиб. Поскольку так и не ясно, куда ушел сын и что побудило его покинуть пост, родители надеются на то, что произошла ошибка и их сын все еще жив.

Visages, villages

Canal+ [fr]

Награды:

Золотой глаз (Каннский кинофестиваль, 2017 год)

Номинации:

Лучший документальный фильм (Оскар, 2018 год)

Лучший саундтрек (Сезар, 2018 год)

Лучший документальный фильм (Сезар, 2018 год)

Сюжет: Полуторачасовое путешествие по французским окраинам 88-летней женщины-режиссера Аньес Варды и юного художника-фотографа ДжейАра. Вместе они изучают и показывают зрителю красоту простоты: от лиц жителей глубинки Франции до контрастных стрит-артов на полуразрушенных домах.

«Мектуб, моя любовь», реж. Абделатиф Кешиш

Mektoub, My Love: Canto Uno Canal+ [fr]

Номинации:

Золотой лев (Венецианский кинофестиваль, 2017 год)

Сюжет: Начинающий сценарист Амин приезжает в родной город на Средиземноморье, чтобы как следует отдохнуть. Во время отдыха парень знакомится с очаровательной девушкой Жасмин, в которую он сразу влюбляется, и продюсера, заинтересовавшегося работами юноши. Все осложняется в тот момент, когда жена продюсера проявляет к Амину любовный интерес.

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот», реж. Филипп Гренинг

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot

Bavaria Pictures GmbH

Номинации:

Золотой Медведь (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Сюжет: Двойняшки Роберт и Елена проводят ленивые летние каникулы. Чтобы добавить остроты в скучные будни, брат и сестра заключают пари: Елена должна еще до экзамена потерять девственность. Если не она успеет — подарит брату автомобиль, если ей все же это удастся — Роберт исполнит любое ее желание.

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Bazelevs Entertainment

Награды:

Приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Сюжет: Еще одна картина Бекмамбетова с элементами screen life. Начинающая британская журналистка берется за весьма непростое расследование — она внедряется в исламскую террористическую группу, которая вербует европейских женщин через интернет. Ежедневная переписка с террористом-«рекрутером» затягивает героиню все больше и больше, и она перестает быть уверенной в правильности своих ценностей и жизненной позиции.

Utøya 22. juli

Argos Filmcilik Turizm

Номинации:

Золотой Медведь (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Сюжет: Фильм рассказывает о теракте, произошедшем 22 июля 2011 года на норвежском острове Утёйа. Пятьсот детей и взрослых, находившихся в летнем лагере, подверглись нападению экстремиста Андерса Брейвика. Повествование ведется от лица 18-летней Кайи, приехавшей в лагерь на летние каникулы со своей младшей сестрой Эмили.

«Не прикасайся», реж. Адина Пинтилие

Touch Me Not 4 Proof Film

Награды:

Золотой Медведь (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Лучший дебют (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Сюжет: 50-летняя Лора не выносит чужих прикосновений. У нее никогда не было длительных отношений, а вся ее сексуальная жизнь представляет собой наблюдение за «мальчиками по вызову». Героиня навещает в больнице своего умирающего отца и случайно попадает на тренинг для инвалидов, которые учатся любить свое тело и наслаждаться им.

«Время дьявола», реж. Лав Диас

Ang Panahon ng Halimaw

Epicmedia

Номинации:

Золотой Медведь (Берлинский кинофестиваль, 2018 год)

Сюжет: Конец 1970-х, сельская глубинка в Филиппинах. Военная полиция безжалостна к местному населению. Они — закон, а все, кто против такого расклада — умирают. Молодая врач Лорена открывает больницу для бедных и через некоторое время бесследно исчезает. Ее муж Хьюго бросается в отчаянные поиски, которые, возможно, заранее обречены.

Jupiter holdja

Номинации:

Золотая пальмовая ветвь (Каннский кинофестиваль, 2017 год)

Сюжет: В лагере для беженцев встречаются врач-скептик Штерн и юный беженец Арьян, обладающий даром левитации. Сплотившись, мужчины сбегают из лагеря, но побег приводит к череде весьма трагичных событий.