Меньшова Юлия Владимировна

Дата рождения: 28 июля 1969 года

Место рождения: Москва

Знак Зодиака: Лев Дед и бабушка Юлии по материнской линии были актерами. Не говоря уже о родителях, которые к моменту ее рождения имели весьма серьезные амбиции на счет своей профессии. Когда девочке исполнилось 10 лет, на большие экраны вышел фильм ее отца Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где главную роль сыграла ее мама Вера Алентова . Надо ли объяснять, что все детство Юлии прошло в окружении именитых личностей. В доме постоянно кто-то находился (сценаристы, актеры, режиссеры и пр.), ведя разговоры об искусстве. В такой не простой творческой атмосфере девочка и воспитывалась. Кроме школьных дисциплин Юлия посещала различные театральные студии, где принимала участие в постановках и ей очень это нравилось.

В 1990 году, получив аттестат зрелости, Меньшова поступила на курс Александра Калягина в Школу-студию МХАТ, где однокурсники поначалу ее воспринимали не иначе, как блатной. Но уже на первом курсе Юлия смогла зарекомендовать себя трудолюбивой и талантливой личностью. Ее сразу пригласили в труппу МХАТ и начали снимать в кино. Дебютные работы получились удачными для начинающей актрисы, и ее карьера стала уверенно развиваться. Но к четвертому курсу, Юлия решила, что быть просто актрисой ей мало.

Она решила попробовать себя в качестве ведущей на телевидении. Меньшова сделала и некоторое время успешно вела авторскую программу «Мое кино» на канале «ТВ-6 Москва». Затем последовал новый проект — ток-шоу «Я сама» для того же канала. Меньшова хорошо поднимала рейтинги, она очень нравилась зрителям и руководству телекомпании. Поэтому в 1997 году ее уже назначили замом директора канала. Чуть позже Юлия также стала руководителем дирекции производства программ МНВК (независимая вещательная корпорация). А в 2001 году, получив богатый руководящий опыт, создала свой продюсерский центр под названием «Студия Юлии Меньшовой». Все это не мешало ей продолжать вести свои телепроекты, сниматься в кино и сериалах.

В 2011 году Юлия поставила спектакль, как режиссер с участием своих родителей Спектакль «Любовь. Письма» имел грандиозный успех у зрителей. Спектакль шел в Московском театре им. Пушкина на протяжении шести лет.

Личная жизнь Юлии Меньшовой

Актриса, как и ее родители очень верный человек. Замуж она выходила всего один раз. Супругом стал режиссер МТЮЗа Игорь Гордин . У пары родились двое детей — Андрей (1998 г.) Таисия (2003 г.). В какой-то момент в семье случился кризис и Юлия ушла от мужа. Но через некоторое время вернулась. Точно такой же поступок сделал когда-то Владимир Меньшов, еще до рождения дочки. Но в итоге, семья обрела гармонию.

Фильмография

Роли в кино

1990 — Когда святые маршируют

1991 — Действуй, Маня!

1992 — В той области небес…

1993 — Разборчивый жених

1993 — Если бы знать…

2004 — Самый лучший праздник

2006 — Большая любовь

2007 — Первый дома

2008 — Большой вальс

2010 — Седьмая жертва

2012 — Крепкий брак

Роли в телесериалах

1991-1992 — Непредвиденные визиты

1991 — Дело Сухово-Кобылина

1992 — Тишина

2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (1-й сезон)

2005 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (2-й сезон)

2005 — Осторожно, Задов!

2006 — Всё смешалось в доме

2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… (3-й сезон)

2007 — Держи меня крепче

2008 — Преступление будет раскрыто

2009-2010 — Преступление будет раскрыто 2 2013 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… Пять лет спустя (4-й сезон)

2013 — Между нами, девочками

2014 — Женщины на грани

Телепроекты

1994 — Моё кино — ТВ-6 Москва

1995— 2001 — Я сама — ТВ-6 2001-2002 — Продолжение следует — НТВ

2011 — Научите меня жить — ТВ-3 2013-2017 года — Наедине со всеми — Первый канал

С сентября 2017 года — Сегодня вечером — Первый канал