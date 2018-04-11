Программа Московского кинофестиваля 2018 (ММКФ 2018)

Московский Международный Кинофестиваль — второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году в кинотеатре «Ударник», но только к 1959 году он превратился в регулярное мероприятие и стал проводиться каждые два года. С 1972 года кинофестивааль получил аккредитацию класса «А» Международной федерации ассоциации кинопродюсеров, а в 1988 году документальная секция Московского фестиваля была выделена и преобразована в отдельный Ленинградский международный фестиваль документальных фильмов «Послание к человеку».

С 1999 года по настоящее время президентом смотра фестиваля является Никита Михалков , с этого же года ММКФ стал проводиться ежегодно. Немаловажной особенностью ММКФ стали обширные ретроспективы, вызывающие стабильный интерес у публики — она словно пересматривает еще и еще раз фильмы, некогда лишенные доступа в СССР, а ныне имеющие возможность быть показанными на большом экране, зачастую в отреставрированном виде.

Всего программа фестиваля насчитывает семь конкурсных программ:

Основной конкурс (в конкурсе участвуют не менее 12 полнометражных фильмов, которые оценивают Большое жюри);

Конкурс документального кино «Свободная мысль» (программа, проводимая в рамках кинофестиваля с 2006 года);

Конкурсом короткого метра;

Программа российского кино;

Внеконкурсный показ;

Ретроспективный показ;

Программа фильмов в формате виртуальной реальности (программа, появившаяся в 2017 году).

40-й по счету Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года. Программа фестиваля представлена ниже.

В конкурсной программе представлены фильмы:

Agidi

«12-й человек», режиссер Харальд Тварц (Норвегия)

«Воспоминания солдата», режиссер Ким Джэхан (Республика Корея)

«Гаспар едет на свадьбу», режиссер Антони Кордье (Франция)

«Гнев», режиссер Серхио Трефо (Португалия)

«Год Леона», режиссер Мерседес Лаборде (Аргентина)

«Заблудшие», режиссер Дастин Финели (Новая Зеландия)

«Неаполь под пеленой», режиссер Ферзан Озпетек (Италия)

«Офелия», режиссер Клер Маккарти (США)

«Ричард спускается в ад», режиссер Роберта Торре (Италия)

Конкурс короткого метра:

Groundglass235

«Аперитив», режиссер Марк-Антуан Лемир (Канада)

«Борьба», режиссер Юлия Телин (Швеция)

«Голод», режиссер Кеннет Карлстад (Норвегия)

«Дублер», режиссер Ронак Джафари (Иран)

«Извините, я ищу комнату для пинг-понга и свою девушку», режиссер Бернхард Венгер (Австрия, Германия, Швеция)

«Конфетка», режиссер Ракан Маяси (Палестина, Ливан)

«Лето», режиссер Грегори Оке (Великобритания)

«Стыд», режиссер Петар Крумов (Болгария)

«Счастье», режиссер Владимир Мункуев (Россия)

«Цирк», режиссер Тарик Васудева (Индия)

Конкурс документального кино:

Twitter

«Старый морпех», режиссер Чин Моёнг (Республика Корея)

«Чистильщики», режиссеры Ханс Блок, Мориц Ризвик (Германия)

«Хана», режиссер Джузеппе Карьери (Италия)

«Мания», режиссер Калина Бертин (Канада)

«Russian Hip-Hop Beef», режиссер Рома Жиган (Россия)

Помимо основной программы конкурса, организаторы подготовили ретроспективу фильмов «Persona: Ингмар Бергман », посвященную 100-летию режиссера, программу лучших фильмов открытия ММКФ за все прошедшие фестивали, ретроспективу фильмов с Брюсом Ли , специальные программы «Спектр», «Мастера» и «Эйфория сопротивления», а также «Две недели длиной в 50 лет», состоящую из самых интересных фильмов Каннской секции «Двухнедельник режиссеров».

Источник: moscowfilmfestival.ru