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Данила Козловский представил в Москве свой новый фильм «Тренер»
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Данила Козловский представил в Москве свой новый фильм «Тренер» 

Ревизор.ru 58 минут назад
Фото: Ревизор.ru
«Все началось с простого актёрского желания — мечты сыграть футбольного тренера. С детства люблю футбол, всегда было интересно то, что происходит на бровке», — цитирует ТАСС Козловского. По словам актера, ему никто никогда не предлагал сыграть тренера и тогда режиссер и сценарист Павел Руминов предложил артисту «писать самому». Актер рассказал, что играет в футбол два раза в неделю, правда, многое у него еще не получается. Премьера фильма специально была запланирована перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России. Создатели хотели, чтобы «Тренер» стал «главным фильмом про футбол на чемпионате».
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