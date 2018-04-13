Данила Козловский представил в Москве свой новый фильм «Тренер» 

«Все началось с простого актёрского желания — мечты сыграть футбольного тренера. С детства люблю футбол, всегда было интересно то, что происходит на бровке», — цитирует ТАСС Козловского. По словам актера, ему никто никогда не предлагал сыграть тренера и тогда режиссер и сценарист Павел Руминов предложил артисту «писать самому». Актер рассказал, что играет в футбол два раза в неделю, правда, многое у него еще не получается. Премьера фильма специально была запланирована перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России. Создатели хотели, чтобы «Тренер» стал «главным фильмом про футбол на чемпионате».