Apple экранизирует «Основание» Азимова 

Производством многосерийного фильма займется компания Skydance Television, которая заключила соглашение с владельцем авторских прав на произведения Азимова летом прошлого года. Сценарий проекта написали Дэвид Гойер и Джош Фридман. Они также станут продюсерами и шоруннерами сериала. «Основание» рассказывает об альтернативной Вселенной — Галактической Империи, сверхгосударстве охватывающем весь Млечный Путь. Главный герой книг математик Селдон с помощью разработанной им науки «психоистории» предсказывает неизбежное падение Империи и наступление темных веков. Для того, чтобы сохранить циливизацию, он создает специальную организацию — Основание. Произведение Азимова впервые было опубликовано в 1942 году, тогда писатель написал трилогию, но в 1966 году серия увеличилась до семикнижия.