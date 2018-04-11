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Apple экранизирует «Основание» Азимова
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Apple экранизирует «Основание» Азимова 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Производством многосерийного фильма займется компания Skydance Television, которая заключила соглашение с владельцем авторских прав на произведения Азимова летом прошлого года. Сценарий проекта написали Дэвид Гойер и Джош Фридман. Они также станут продюсерами и шоруннерами сериала. «Основание» рассказывает об альтернативной Вселенной — Галактической Империи, сверхгосударстве охватывающем весь Млечный Путь. Главный герой книг математик Селдон с помощью разработанной им науки «психоистории» предсказывает неизбежное падение Империи и наступление темных веков. Для того, чтобы сохранить циливизацию, он создает специальную организацию — Основание. Произведение Азимова впервые было опубликовано в 1942 году, тогда писатель написал трилогию, но в 1966 году серия увеличилась до семикнижия.
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