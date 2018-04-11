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Волчкова боялась своей последней роли по произведению Гоголя
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Волчкова боялась своей последней роли по произведению Гоголя 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В среду, 11 апреля в театре «Школа современной пьесы» пройдет спектакль «Шинель/Пальто» по произведению Николая Гоголя, который будет посвящен памяти Анжелики Волчковой. Для актрисы, которая сыграла в премьерном представлении, роль Марфы стала последней. Хотя актриса обладала внешностью героини, она обожала характерные роли, где можно было проявить себя в пении и танцах.
Однако, как рассказывают в театре, в пьесе по мотивам произведения Гоголя, артистка согласилась сыграть не сразу. Зная мистическую подоплеку книг писателя, тяжелобольная актриса с опаской отнеслась к участию в репетициях. Она прекрасно знала о суевериях, что вокруг гоголевских произведений происходит много чертовщины.
В той же «Шинели» в финале появляется привидение чиновника, который, не найдя справедливости при жизни, нашел ее мире ином. А именно потустороннего мира и опасалась актриса. Анжелика также знала, что многие ее коллеги по цеху отказываются играть в гоголевских постановках, боясь проклятия.
Для этого в артистической среде имеются веские основания. Так, Наталья Варлей во время съемок «Вия», где сыграла Паночку, получила тяжелую травму, вылетев из летевшего на большой скорости гроба. После этого ей пришлось долго лечиться, а когда картина вышла на экраны, один за одним начали умирать ее создатели, пишет сайт Dni.ru.
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