«Гоголь. Вий» стал лидером российского проката

Блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» уступил лидирующую строчку рейтинга отечественной картине «Гоголь. Вий». По данным бокс-офиса за 10 апреля, картина «Гоголь. Вий» собрала за уикенд почти в два раза больше, чем «Первому игроку приготовиться» — 202, 2 млн рублей. «Первому игроку приготовиться» собрал 143 млн рублей. За вторую неделю проката лента Спилберга потеряла половину сеансов и половину сборов. В тройке также оказался семейный фильм «Кролик Питер» с показателем 37,4 млн рублей. Общие сборы картины приближаются к отметке в полмиллиарда рублей.

На четвертой строчке находится сиквел «Тихоокеанского рубежа». Картина собрала 25 млн рублей. К третьему уикэнду сборы ленты упали более чем в десять раз. Замкнул пятерку хоррор «Винчестер. Дом, который построили призраки» с Хелен Миррен в главной роли (25,1 млн рублей).

На шестую позицию попал фильм «Жажда смерти», который не спас даже Брюс Уиллис — сборы картины составили 24,5 млн рублей. На седьмой строчке рейтинга оказалась российская комедия «Каникулы президента», собравшая за уикенд кассу в 8 млн рублей. На восьмой позиции держится все еще популярная российская комедия Алексея Нужного «Я худею». Хотя за уикенд лента собрала всего 7,1 млн рублей, общие сборы фильма на данный момент составляют 622 млн рублей.