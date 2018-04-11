Режиссер фильма «Грязь» поставит фильм с Питером Динклейджем

Джон С. Бейрд, снявший «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем, поставит комедию «Какой счастливый день» студии Legendary. Продюсерами проекта выступят Дэвид Гинсберг и Питер Динклейдж («Игра престолов»). Кроме того, Динклейдж планирует сыграть в картине главную роль — мошенника-лепрекона.

По сюжету профессиональный мошенник прикидывается лепреконом для искусной мести. Сценарий к проекту написал Эндрю Додж («Плохие слова»).

Джон Бейрд работал над сериалами «Винил», «Накорми зверя», «Умираю со смеху». Недавно закончил работу над телефильмом «Стэн и Олли» о знаменитом дуэте Лорела и Харди.

Питер Динклейдж занят на съемках восьмого сезона сериала «Игра престолов». Кроме того, Динклейдж должен появиться в грядущем блокбастере Marvel «Мстители: Война бесконечности».