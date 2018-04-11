Ещё
Режиссер фильма «Грязь» поставит фильм с Питером Динклейджем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссер фильма «Грязь» поставит фильм с Питером Динклейджем 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Джон С. Бейрд, снявший «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем, поставит комедию «Какой счастливый день» студии Legendary. Продюсерами проекта выступят Дэвид Гинсберг и Питер Динклейдж («Игра престолов»). Кроме того, Динклейдж планирует сыграть в картине главную роль — мошенника-лепрекона.
По сюжету профессиональный мошенник прикидывается лепреконом для искусной мести. Сценарий к проекту написал Эндрю Додж («Плохие слова»).
Джон Бейрд работал над сериалами «Винил», «Накорми зверя», «Умираю со смеху». Недавно закончил работу над телефильмом «Стэн и Олли» о знаменитом дуэте Лорела и Харди.
Питер Динклейдж занят на съемках восьмого сезона сериала «Игра престолов». Кроме того, Динклейдж должен появиться в грядущем блокбастере Marvel «Мстители: Война бесконечности».
Киноафиша: последние новости
У фильма «Kingsman» будет два сиквела Данила Козловский сыграл анархиста, сражающегося с вампирами Рейтинг худших фильмов лучших режиссеров по версии эксперта Business Insider
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром48
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»6
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире20
Самые красивые итальянки в истории кино9
9 сериалов, которые нельзя пропустить2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение