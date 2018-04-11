Сиквел «Джуманджи» обогнал «Человека-паука» и стал самым кассовым фильмом Sony

«Джуманджи: Зов Джунглей», продолжение оригинальной картины «Джуманджи» 1995 года, сегодня является самым кассовым фильмом студии Sony. По сборам сиквел обогнал даже «Человека-паука» Сэма Райми, удерживавшего первенство на протяжении последних 16 лет. «Джуманджи: Зов Джунглей» собрал в прокате 951 млн долларов. Как оказалось, даже создатели не ожидали такого успеха картины.

Сюжет к ленте написал Крис Маккена. В детстве он был видеогеймером, поэтому неудивительно, что в его сценарии четыре подростка попадают в мир видеоигры. Продюсеры картины Тед Филд и Уильям Тейтлер также продюсировали оригинальный фильм.

Для режиссера Джейка Кэздана «Джуманджи: Зов Джунглей» стал самым кассовым фильмом в его фильмографии («Страна чудаков», «Очень плохая училка», «Телевизор»).