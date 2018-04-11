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Фото: Эмма Робертс с розовыми волосами на съемках нового фильма в Испании
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Фото: Эмма Робертс с розовыми волосами на съемках нового фильма в Испании 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Неутомимая Эмма Робертс, у которой только в 2018 году к выходу запланировано уже три фильма, отправилась на съемки четвертого — жутковатого фантастического триллера под названием «Парадайз Хиллз» (Paradise Hills). Для съемок картины, которые проходят в Барселоне (Испания), Эмма примерила необычный, розовый цвет волос.
«Парадайз Хиллз», действие которого разворачивается в недалеком будущем, повествует о таинственной то ли школе, то ли исправительной колонии «Парадайз Хиллз», расположенной на изолированном тропическом острове. Богатые семьи посылают в «Парадайз Хиллз» дочерей, чтобы те стали «идеальными» версиями самих себя — и именно в этом заведении однажды приходит в себя главная героиня, Ума (ее как раз играет Робертс).
попкорнnews
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