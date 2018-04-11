Тома (Фомичева) Светлана Андреевна

Дата рождения: 24 мая 1947 года

Место рождения: Молдова, Кишинев

Знак зодиака: Близнецы

В роду Светланы были французы, венгры, австрийцы, русские и евреи. Никто из предков не имел отношения к актерской профессии. Девочка выросла в деревне, потому что отец после окончания сельскохозяйственного института возглавил один из советских колхозов. С мамой Светланы он познакомился еще в студенческие годы. Родители не применяли к дочери жестких методов воспитания. Но когда она попадала в дом к сестрам матери, испытывала все тяготы муштры. Может быть поэтому девушка мечтала стать следователем или адвокатом, поэтому после школы поступила на юрфак и успешно училась. Но в один прекрасный день к симпатичной 17-летней студентке Университета подошел на улице мужчина. Представившись режиссером, он предложил Светлане сняться в кино. Девушка отвергла предложение незнакомца.

Но Эмиль Лотяну, который в то время искал новые лица для своих картин, проявил настойчивость. Он пошел к родителям девушки и получил у них разрешения. Так неожиданно началась актерская карьера, не имеющей специального образования Светланы. Через некоторое время режиссер настоял, чтобы она перевелась из Университета в Институт искусств, что Тома благополучно и сделала. Картина «Табор уходит в небо» режиссера Эмиля Лотяну стала десятой работой в кино начинающей актрисы, она принесла ей международную славу и на много лет закрепила за ней амплуа восточной женщины. Тома считает эту роль самой сложной в своей карьере, режиссер на площадке брал артистов измором, считая, что таким образом эмоции героев лучше передадутся зрителям.

До определенного времени Лотяну был главным мужчиной и учителем в жизни Светланы. Например, псевдоним Тома именно он предложил ей позаимствовать у французской бабушки, вместо фамилии Фомичева. Так, по его мнению, было благозвучней для актрисы. На данный момент в фильмографии актрисы более 50-ти ролей в кино, но по ее собственному мнению, лучшие она сыграла при Лотяну. Светлана Тома уже перешагнула 70-летний рубеж, но остается в хорошей форме и продолжает сниматься в кино.

Личная жизнь Светланы Томы

Актриса сбежала от тирании своего режиссера, через десять лет после знакомства с ним и вышла замуж за коллегу Олега Лачина. В этом браке родилась дочь Ирина (1971 г.). В 1972 муж погиб. В тяжелые времена актрисе помогали родители и бывший возлюбленный. Ирина Лачина ныне известная актриса.

2000 году Светлана Тома вышла замуж второй раз за драматурга Андрея Вишневского , брак с которым продлился до 2005 года.

Став бабушкой Марии Олеговны Будриной (1991 г.), актриса очень много времени проводила с внучкой. Дочке уделить столько полезного времени не получилась из-за мночисленных съемок. Внучка Мария Бурдина тоже стала актрисой. В новой версии картины «Экипаж» можно увидеть и дочку, и внучку Светланы Томы.

Фильмография

1966 — Красные поляны

1968 — Живой труп

1969 — Это мгновение

1972 — Лаутары

1973 — Родной дом 1973 — Дом для Серафима

1975 — Семейные дела Гаюровых

1976 — Случай на фестивале

1976 — Братушка

1976 — Табор уходит в небо

1977 — Корень жизни

1978 — Мой ласковый и нежный зверь

1978 — Подозрительный

1979 — Ждите связного

1979 — Я хочу петь

1979 — Прерванная серенада

1979 — Здравствуйте, я приехал!

1980 — Благочестивая Марта

1980 — Люди в океане

1981 — Тайна записной книжки

1982 — Кто стучится в дверь ко мне?

1982 — У чёртова логова

1982 — Падение Кондора

1983 — За синими ночами

1983 — Ратили

1984 — Капитан Фракасс

1986 — Дикий ветер

1986 — Семь криков в океане

1987 — Лучафэрул

1987 — Мои цыгане

1988 — Западня

1988 — История одной бильярдной команды

1989 — Без надежды надеюсь

1989 — Сувенир для прокурора

1989 — Вдвоём на грани времени

1990 — Дина

1991 — Игра в смерть, или Посторонний

1991 — Блуждающие звёзды

1991 — Линия смерти

1994 — Поезд до Бруклина

1995 — Будем жить

1999 — Поклонник

2001 — Воровка — Надежда

2001 — Леди Бомж

2003 — Бедная Настя

2003 — С Новым годом! С новым счастьем!

2004 — Прощальное эхо 2005-2006 — Люба, дети и завод…

2007 — Родные и близкие

2009 — Фонограмма страсти

2010 — Подарок судьбы

2010 — Девичник

2012 — Развод

2014 — 9 дней и одно утро

2016 — Джинн — Галина Георгиевна