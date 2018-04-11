Тома (Фомичева) Светлана Андреевна 

Дата рождения: 24 мая 1947 года
Место рождения: Молдова, Кишинев
Знак зодиака: Близнецы
В роду Светланы были французы, венгры, австрийцы, русские и евреи. Никто из предков не имел отношения к актерской профессии. Девочка выросла в деревне, потому что отец после окончания сельскохозяйственного института возглавил один из советских колхозов. С мамой Светланы он познакомился еще в студенческие годы. Родители не применяли к дочери жестких методов воспитания. Но когда она попадала в дом к сестрам матери, испытывала все тяготы муштры. Может быть поэтому девушка мечтала стать следователем или адвокатом, поэтому после школы поступила на юрфак и успешно училась. Но в один прекрасный день к симпатичной 17-летней студентке Университета подошел на улице мужчина. Представившись режиссером, он предложил Светлане сняться в кино. Девушка отвергла предложение незнакомца.
Но Эмиль Лотяну, который в то время искал новые лица для своих картин, проявил настойчивость. Он пошел к родителям девушки и получил у них разрешения. Так неожиданно началась актерская карьера, не имеющей специального образования Светланы. Через некоторое время режиссер настоял, чтобы она перевелась из Университета в Институт искусств, что Тома благополучно и сделала. Картина «Табор уходит в небо» режиссера Эмиля Лотяну стала десятой работой в кино начинающей актрисы, она принесла ей международную славу и на много лет закрепила за ней амплуа восточной женщины. Тома считает эту роль самой сложной в своей карьере, режиссер на площадке брал артистов измором, считая, что таким образом эмоции героев лучше передадутся зрителям.
До определенного времени Лотяну был главным мужчиной и учителем в жизни Светланы. Например, псевдоним Тома именно он предложил ей позаимствовать у французской бабушки, вместо фамилии Фомичева. Так, по его мнению, было благозвучней для актрисы. На данный момент в фильмографии актрисы более 50-ти ролей в кино, но по ее собственному мнению, лучшие она сыграла при Лотяну. Светлана Тома уже перешагнула 70-летний рубеж, но остается в хорошей форме и продолжает сниматься в кино.
Личная жизнь Светланы Томы
Актриса сбежала от тирании своего режиссера, через десять лет после знакомства с ним и вышла замуж за коллегу Олега Лачина. В этом браке родилась дочь Ирина (1971 г.). В 1972 муж погиб. В тяжелые времена актрисе помогали родители и бывший возлюбленный. Ирина Лачина ныне известная актриса.
2000 году Светлана Тома вышла замуж второй раз за драматурга Андрея Вишневского, брак с которым продлился до 2005 года.
Став бабушкой Марии Олеговны Будриной (1991 г.), актриса очень много времени проводила с внучкой. Дочке уделить столько полезного времени не получилась из-за мночисленных съемок. Внучка Мария Бурдина тоже стала актрисой. В новой версии картины «Экипаж» можно увидеть и дочку, и внучку Светланы Томы.
Фильмография
1966 — Красные поляны
1968 — Живой труп
1969 — Это мгновение
1972 — Лаутары
1973 — Родной дом 1973 — Дом для Серафима
1975 — Семейные дела Гаюровых
1976 — Случай на фестивале
1976 — Братушка
1976 — Табор уходит в небо
1977 — Корень жизни
1978 — Мой ласковый и нежный зверь
1978 — Подозрительный
1979 — Ждите связного
1979 — Я хочу петь
1979 — Прерванная серенада
1979 — Здравствуйте, я приехал!
1980 — Благочестивая Марта
1980 — Люди в океане
1981 — Тайна записной книжки
1982 — Кто стучится в дверь ко мне?
1982 — У чёртова логова
1982 — Падение Кондора
1983 — За синими ночами
1983 — Ратили
1984 — Капитан Фракасс
1983-1986 — Анна Павлова
1986 — Дикий ветер
1986 — Семь криков в океане
1987 — Лучафэрул
1987 — Мои цыгане
1988 — Западня
1988 — История одной бильярдной команды
1989 — Без надежды надеюсь
1989 — Сувенир для прокурора
1989 — Вдвоём на грани времени
1990 — Дина
1991 — Игра в смерть, или Посторонний
1991 — Блуждающие звёзды
1991 — Линия смерти
1994 — Поезд до Бруклина
1995 — Будем жить
1999 — Поклонник
2001 — Воровка — Надежда
2001 — Леди Бомж
2003 — Бедная Настя
2003 — С Новым годом! С новым счастьем!
2004 — Прощальное эхо 2005-2006 — Люба, дети и завод…
2007 — Родные и близкие
2009 — Фонограмма страсти
2010 — Подарок судьбы
2010 — Девичник
2012 — Развод
2014 — 9 дней и одно утро
2016 — Джинн — Галина Георгиевна