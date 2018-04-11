Ещё
Косачев: конъюнктурщикам не удастся извратить историю Второй мировой войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Косачев: конъюнктурщикам не удастся извратить историю Второй мировой войны 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Современным конъюнктурщикам никогда не удастся извратить историю Второй мировой войны и заставить забыть о том, кто освободил мир от нацизма. С таким заявлением выступил 11 апреля глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев перед журналистами после просмотра фильма «Собибор» в палате регионов.
Предпремьерный показ картины о подвиге советского офицера Александра Печёрского, который возглавил в 1943 году восстание заключённых в лагере смерти «Собибор», был организован по предложению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«Это тот случай, когда сложно найти слова, фильм потрясает до самых глубин сознания и не поворачивается язык употреблять слово «прекрасный» о фильме о войне. Это прекрасная режиссёрская и актёрская работа, но художественные достоинства — не главное. Фильм удивительно правдивый, честный и понять то, что в нём показано, могут только те народы, наследники тех поколений, которые прошли войну. И современным конъюнктурщикам никогда не удастся извратить историю Второй мировой войны и заставить забыть о том, кто освободил мир от нацизма», — казал сенатор.
Он подчеркнул, что фильм «Собибор» должны увидеть как можно больше жителей земли. «Низкий поклон героям той войны. А Александра Печёрского, пусть и не при жизни, но всё-таки нашли честь и слава. Низкий поклон тем, кто помнит подвиг узников Собибора. Сегодня мы вместе с нашими коллегами из Кнессета Израиля возвращаемся к событиям, описанным в фильме, и вместе ощущаем горе той войны и гордость за тех, кто воевал. Мы нашу правду о войне никому не отдадим», — высказался Косачёв.
Сейчас в Совете Федерации состоится телемост с коллегами из Израиля, в ходе которого обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой войны и актуальные темы внешней политики.
Парламентская газета: последние новости
Володин призвал создавать больше фильмов о войне Совет Федерации и Кнессет Израиля обсудят фильм о подвиге в лагере смерти «Собибор» Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром48
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»6
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире20
Самые красивые итальянки в истории кино9
9 сериалов, которые нельзя пропустить2
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение