Косачев: конъюнктурщикам не удастся извратить историю Второй мировой войны

«Это тот случай, когда сложно найти слова, фильм потрясает до самых глубин сознания и не поворачивается язык употреблять слово «прекрасный» о фильме о войне. Это прекрасная режиссёрская и актёрская работа, но художественные достоинства — не главное. Фильм удивительно правдивый, честный и понять то, что в нём показано, могут только те народы, наследники тех поколений, которые прошли войну. И современным конъюнктурщикам никогда не удастся извратить историю Второй мировой войны и заставить забыть о том, кто освободил мир от нацизма», — казал сенатор.

Он подчеркнул, что фильм «Собибор» должны увидеть как можно больше жителей земли. «Низкий поклон героям той войны. А Александра Печёрского, пусть и не при жизни, но всё-таки нашли честь и слава. Низкий поклон тем, кто помнит подвиг узников Собибора. Сегодня мы вместе с нашими коллегами из Кнессета Израиля возвращаемся к событиям, описанным в фильме, и вместе ощущаем горе той войны и гордость за тех, кто воевал. Мы нашу правду о войне никому не отдадим», — высказался Косачёв.

Сейчас в Совете Федерации состоится телемост с коллегами из Израиля, в ходе которого обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой войны и актуальные темы внешней политики.