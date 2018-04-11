«Ищейка» возвращается на телеэкраны

В понедельник, 16 апреля, на Первом канале премьера — второй сезон всем полюбившегося сериала «Ищейка».

Это история о подполковнике полиции Александре Ивановне Кушнир, которую перевели из Москвы в небольшой город на берегу Черного моря. Александре удалось наладить отношения с сотрудниками отдела и даже с непосредственным начальником, которым по иронии судьбы стал ее бывший возлюбленный. Но именно сейчас героиня как никогда одинока. Отчаявшись обрести личное счастье, она с головой погружается в работу. И как раз в этот момент встречает человека, который, кажется, готов исполнить любое ее желание. Александра слепо отдается новому увлечению. Есть лишь одна проблема: этот загадочный незнакомец — совсем не тот, за кого себя выдает…

Зрителей ожидает множество новых дел, которые, используя свою интуицию и профессиональные качества, будет расследовать героиня. Ну а за ее личную жизнь по-прежнему будут переживать все поклонники сериала.

Главную роль в сериале — Александру Кушнир — исполнила актриса Анна Банщикова

— С первого и по третий сезон характер моей героини меняется, — говорить Банщикова. — Если в первом сезоне она была в чем-то неопытна, то впоследствии становится более жесткой и непримиримой. Она любит людей и всегда переживает за тех, чьи дела расследует. Это человеческое небезразличие моей героини перекликается и с моим характером.

По словам продюсера «Ищейки-2» Дарьи Лавровой, зрителей ждёт много сюрпризов.

— Жизнь нашей прекрасной героини не стоит на месте, — рассказывает Дарья. — Александра — натура страстная, азартная, никогда не теряет надежды на личное счастье. Во втором сезоне ее опять ждут перипетии в личной жизни. Интрига будет держаться практически до конца сезона.