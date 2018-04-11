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Кинопремьеры недели: «Тихое место» Красински и «Турецкое седло» Разыкова
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Кинопремьеры недели: «Тихое место» Красински и «Турецкое седло» Разыкова 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильм ужасов Джона Красински «Тихое место», фильм-катастрофа «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли и российская меланхоличная драма «Турецкое седло» Юсупа Разыкова выходят на российские экраны на этой неделе.
Тихое место
Актер Джон Красински, ставший известным благодаря сериалу «Офис», снял фильм ужасов про семью, которая вынуждена жить в своем доме в полной тишине, так как при малейшем звуке таинственные существа начинают на них охоту. В главный ролях снялись сам Красински и его жена и актриса Эмили Блант.
Картина оставила в восторге большинство зарубежных критиков — на сайте Rotten tomatoes ей поставили 8,2 балла из 10. «Тихое место» умело играет на наших самых примитивных страхах с помощью безжалостно умного существа, которое не только страшное, но и незаурядное. Фильм также утверждает Красински в качестве нового таланта Голливуда", — отмечается на сайте.
Рэмпейдж
Приматолог Дэвис Окойи в исполнении Дуэйна Джонсона предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем — удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Однако вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. При этом вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.
Тогда Окойи вместе с опальным генным инженером решает изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти устрашающее существо, которое когда-то было его другом.
Также в картине снялись Наоми Харрис, Малин Акерман, Джейк Лэйси, Джо Манганьелло и Джеффри Дин Морган.
Турецкое седло
В фильме Юсупа Разыкова рассказывается про тихого и неприметного Ильича — опытного агента по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нем интерес, любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи — молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Сначала в голос, распевающий божественные арии, а затем и в саму соседку, которой этот голос принадлежит. Повинуясь непреодолимому желанию, герой начинает тайно следовать за объектом своей страсти и оказывается в совершенно новом, неведомом мире.
"Хотя фильм снят в типичной артхаусной манере — медлительно, с массой деталей и реализма — смотреть его совершенно не скучно. Драма перекликается с триллером, вызывая серьезное ощущение, что все мы находимся под наблюдением", — отмечает критик Павел Соломатин.
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