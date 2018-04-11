Ещё
Героизация нацизма в угоду политике безнравственна, заявила Матвиенко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Героизация нацизма в угоду политике безнравственна, заявила Матвиенко 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает безнравственной героизацию нацизма в угоду политической конъюнктуре, необходимо ставить мощный заслон попыткам искажения, фальсификации истории.
"Попытки в угоду конъюнктуре и политическим интересам героизировать нацизм — безнравственны, нужно создавать произведения о событиях Второй мировой войны, которые станут мощной преградой на пути искажения, фальсификации истории", — сказала Матвиенко в среду в ходе телемоста между Советом Федерации и кнессетом Израиля.
Она подчеркнула, что недопустимо, когда пособников нацизма пытаются представить героями, а истинных борцов с фашизмом пытаются очернить. «В целом ряде стран вновь поднимает голову нацизм, проходят факельные шествия. Об этом нельзя молчать», — подчеркнула спикер.
Она отметила, что о событиях Второй мировой войны, о преступлениях фашизма нельзя забывать, исторические факты о том времени должны быть изложены и в учебниках истории.
Перед телемостом парламентариев двух стран состоялся показ фильма «Собибор». Картина Константина Хабенского выйдет в российский прокат 3 мая, а мировая премьера картины запланирована на 23 апреля. Сюжет повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский, которого сыграл Хабенский.
"В страшные годы войны наши народы сражались с фашизмом и сейчас мы противостоим многочисленным попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны. Становится все меньше непосредственных свидетелей тех событий, сложнее сохранить и передать объективную картину прошлого следующим поколениям", — сказала Матвиенко.
"Тем ответственнее наша миссия, тем важнее создание таких фильмов, которые не позволяют забыть страшные страницы истории. Наши народы сближает и скорбь по павшим в ходе Второй мировой войны, и радость великой Победы", — отметила Матвиенко.
По ее словам, «то, что происходит в мире с международным терроризмом — это в другом обличье проявление нацизма, попытка заявить о превосходстве одной нации над другой».
Договоренность о проведении совместного просмотра фильма и последующего обсуждения в формате видеомоста была достигнута в прошлом году в ходе встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна.
РИА Новости: последние новости
Израильский депутат высоко оценил российский фильм "Собибор" Кинопремьеры недели: "Тихое место" Красински и "Турецкое седло" Разыкова Пореченков назвал критиков Козловского "мусорными троллями"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина45
Классика и гениталии: что не так с нашим театром78
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»8
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение