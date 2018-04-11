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Супруга Алекса Гарленда поставит первый семейный фильм по его сценарию
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Супруга Алекса Гарленда поставит первый семейный фильм по его сценарию 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Режиссёр «Аннигиляции» и «Из машины» также спродюсирует фэнтезийную картину.
Алекс Гарленд
Киностудия TriStar Pictures приобрела права на фильм «Секрет кукольника» (The Toymaker's Secret) по сценарию писателя Алекса Гарленда.
Картина расскажет об американской семье, которая переезжает в Лондон, в дом, где в XIX веке жил мастер-кукольник. Новые жители выясняют, что созданные им игрушки оживали и всё это время обитали в доме.
Наряду с натурными съёмками в «Секрете» будет использоваться компьютерная анимация. Когда начнётся производство, пока что неизвестно.
Поставит фильм актриса и режиссёр Палома Баэза, жена Гарленда. Это будет её дебютная полнометражная картина. Ранее в феврале Баэза была удостоена премии Британской киноакадемии за короткометражный мультфильм «Противоположные полюса».
Для Алекса Гарленда «Секрет кукольника» станет первым фильмом для семейной аудитории. Он впервые получил известность как автор романа «Пляж», который экранизировали с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Кроме того, он написал сценарии для «Пекла» и «28 дней спустя», а также видеоигр DmC: Devil May Cry и Enslaved: Odyssey to the West.
Последняя на данный момент картина Гарленда — «Аннигиляция», экранизация одноимённого фантастического романа Джеффа Вандермеера.
#кино
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