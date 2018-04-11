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Посол Израиля: фильм «Собибор» заставляет молодёжь задуматься о прошлом и будущем
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Посол Израиля: фильм «Собибор» заставляет молодёжь задуматься о прошлом и будущем 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
«Этот замечательный фильм помогает молодому поколению осознать, что произошло: ужасы войны, гибель невинных граждан, героизм таких людей, как Печёрский. Кроме того, этот фильм заставляет задуматься о будущем. Не дай бог такому повториться!», — поделился с журналистами своими впечатлениями Корен после просмотра картины в Совете Федерации.
Посол Израиля поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за организацию предпремьерного показа фильма в палате регионов и телемоста между парламентами России и Израиля. Идея организовать такой телемост впервые была озвучена летом прошлого года, когда Москву посетил председатель кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, уточнил Гарри Корен. Весьма символично, отметил посол, что показ фильма состоялся в День памяти жертв холокоста, который отмечают 11 апреля.
Фильм «Собибор» посвящён восстанию в одноимённом нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Лагерь перестал существовать после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печёрский.
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