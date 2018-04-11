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Эмили Блант и Джон Красински рады, что отказались от ролей в киновселенной Marvel
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Эмили Блант и Джон Красински рады, что отказались от ролей в киновселенной Marvel 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Многие актеры мечтают о том, чтобы «пробиться» в какую-нибудь «долгоиграющую» франшизу, а вот Эмили Блант и Джона Красински возможность обеспечить себе гарантированную занятость на многие годы не слишком волнует — актеры, наоборот, даже рады, что в свое время отказались от ролей в киновселенной Marvel.
Все мы знаем, что Marvel неоднократно предлагала Эмили Блант роль Черной вдовы, а Джон Красински в свое время мог стать Капитаном Америкой. И Эмили, и Джон от возможности присоединиться к киновселенной MCU на старте отказались — и сегодня ничуть не жалеют об этом:
«Мне кажется, если бы я согласилась, у меня не было бы возможности сняться во всех тех проектах, что доставили мне такое удовольствие. Думаю, я бы очень переживала из-за того, что не могу сама выбирать себе проекты», рассуждает Эмили Блант.
«Это на самом деле очень интересно», добавляет Джон Красински. «Мне кажется, „Тихое место“ мы бы тогда точно не сняли. Так что есть, все-таки, положительные моменты — да и Крис Эванс, похоже, получает удовольствие. Я люблю Криса, мы с ним достаточно давно дружим».
Фильм «Тихое место», между тем, показывает отличные результаты: при достаточно скромном бюджете в 17 миллионов долларов он уже заработал по миру свыше 70 миллионов — и настолько «зацепил» критиков, что те прочат картине парочку номинаций на грядущий «Оскар» 2019. попкорнnews
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