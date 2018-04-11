Жители Кожухово с психологом посмотрели фильм «Все путем»

Как сообщает Московская служба психологической помощи населению, в отделе психологической помощи молодой семье «Кожухово» прошло занятия «Психологического клуба».

Участники клуба посмотрели картину «Все путем», а позднее и обсудили важные моменты киноленты с психологом. Зрители по окончанию фильма отметили, что смысл картины не в походе. «Посмотрев киноленту мы поняли, что несмотря на все сложности, нужно всегда оставаться человеком», — рассказали за чашкой чая участники киноклуба. По их словам, картина их затронула и дала осмыслить еще раз все свои действия в жизни.

После просмотра кино участники посетили кабинет релаксации, отдохнули в массажных креслах. Как отметила участница киноклуба Нина Николаевна, сегодня я душевно отдохнула и все свои проблемы отодвинула на второй план.

Напомним, что принять участие в киноклубе может любой желающий. Услуги для горожан бесплатны.