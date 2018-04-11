Мик Гаррис: о Post Mortem, Стивене Спилберге и своем новом проекте

С 28 по 31 марта в Москве прошел VIII Российский Международный Кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля».

В качестве одного из специальных гостей фестиваля был приглашен американский кинорежиссер и сценарист Мик Гаррис — живой классик жанра хоррор, всемирно известный своими киноадаптациями рассказов Стивена Кинга , который ответил на несколько вопросов для kinoafisha.info:

Как Вам Москва?

Вообще-то, в Москве я был всего один день на небольшой короткой экскурсии, но то, что я увидел — потрясло меня, в том смысле, какой это город с глубокой историей, где живет искусство, где живет сама жизнь! Мне все это очень понравилось. В Америке вы не увидите столько истории, сколько увидите в Москве, но есть общее, что нас объединяет — например, кино. Например, когда я шел в этот прекрасный кинотеатр, я увидел, что он мог бы быть в любом месте в мире — здесь висят такие же киноафиши.

Как Вы пришли к тому, чтобы заниматься режиссурой, жанром хоррор?

Я понял, что хочу заниматься кино, как только достаточно вырос для того, чтобы смотреть кино. Мне всегда нравились фильмы ужасов — ведь это наиболее креативная часть в киноиндустрии. Это самый сложный бизнес в мире, и если вы хотите на нем заработать, идите лучше домой.

Верите ли Вы в мистические события и происходило ли с Вами что-то подобное тому, что Вы снимаете в кино?

Фильмы, которые я снимаю, они, в общем-то, не очень страшные. Они скорее психологические. Меня больше пугают не монстры, а то, что может происходить в реальной жизни. Я не боюсь призраков, я не боюсь монстров, я боюсь кого-нибудь, кто может жить со мной рядом.

Каким проектом Вы больше всего гордитесь?

Тот проект, над которым я работаю сейчас! Я как раз сейчас заканчиваю онтологию из пяти хоррор-историй, которая называется «Кошмары в кино». Пять разных историй и пять разных режиссеров. А вообще мои мини-сериалы «Противостояние» и «Сияние» — самые успешные, но я люблю больше всего из своих фильмов «Верхом на пуле», хоть он был наименее успешный. Это двадцатистраничный рассказ, а я сделал девяностоминутный фильм и поместил героев в 60-е. Этот фильм был очень личный, так как он говорит о том, как мы воспринимаем смерть близких. Я посвятил его умершим брату, матери и отцу. Самая трудная боль — это личная боль. Будь вы артист, художник, исполнитель, это самое сложное, что вы можете показать. Чем больше слоёв кожи вы снимете с себя, тем ближе вы будете к аудитории.

Расскажите, как именно Вы подбираете актеров для своих фильмов? Как понимаете, что вот именно этот актер — ваш главный герой?

Самое интересное в подборе актеров — это когда вы чего-то не ожидаете от актера, а он вдруг «раз!» и выдает что-то такое, о чем мы с вами не подумали бы. В работе любого человека искусства, будь то актер, художник или композитор, важно оставаться уникальным, важно выделяться из толпы. И когда я вижу такого человека — это меня вдохновляет! Как Майкл Джексон Стивен Спилберг ? Расскажите немного о Вашей работе с ними.

Оба они прекрасные люди, очень креативные, просто фантастические! Я счастлив, что Стивен был первым человеком, который дал мне работу как режиссеру и как сценаристу. С ним поразительно легко и интересно работать. А Майкл Джексон был просто человеком-взрывом. Он мог быть тихим, спокойным до того, как начинается съемка, но как только камера включается — «Бум!» Он просто преображается, взрывается энергией и заражает всех вокруг. Он был неповторимым!

Мик Гаррис и другие участники 8-ого Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля» во время экскурсии по Москве

Сейчас в хоррор-режиссуре все больше новых имен. Какой совет Вы можете дать молодому режиссеру?

Много раз люди говорили мне: «Не снимай это!». А я на это отвечаю: «Прав ты или нет, никто не знает». Порой кажется, что другие знают больше, чем ты, а вы ни черта не понимаете, но это не так! Если вам говорят не делай что-то, как мне кажется, это повод сделать именно это! Мне повезло, что первый продюсер, который взял меня на работу — это Стивен Спилберг. Он просто сочится идеями и, не все эти идеи — хорошие, но он окружён людьми, которые вовремя ему об этом скажут. Будьте смелыми! Какие 3 фильма (не Ваши) Вы могли бы назвать классикой жанра «хоррор»?

Конечно, есть такая классика, как «Кошмары на улице Вязов» и «Хеллоуин», но я сейчас назову «Психо» (прим. : Альфред Хичкок , 1960 г.), «Связанные насмерть» Девида Кронеберга (прим. : 1988 г.) и «Невеста Франкинштейна» (прим. : Джеймс Уэйл , 1935 г.) — вот это настоящая классика.

А какой Ваш любимый фильм ужасов?

Я все время меняю мнение, но сегодня это «Связанные насмерть» Девида Кроненберга.

Считаете ли Вы, что фильмы ужасов опасно смотреть детям?

Нет ничего более морализаторского, чем фильмы ужасов, ведь часто они о первом сексе, о первой смерти. Я считаю, они действительно воспитывают детей! Хоррор и не должен быть безопасным, но, если вы хотите прятать такие фильмы от детей — это не моя работа.

Будете ли Вы продолжать серию подкастов Post Mortem?

Мы снова в деле вместе с Blumhouse! Начали снова месяц назад, на следующей неделе интервью с создателем «Пятница 13», можете слушать на сайте или любом приложении.

Какое достижение в Вашей жизни Вы считаете главным?

Мне повезло зарабатывать на том что я люблю! Сейчас я здесь в Москве, через пару недель на фестивале в Амстердаме, потом поеду в Бразилию, потому что людям нравится то, что я делаю. И я продолжаю это делать!

Беседовала Екатерина Цопина