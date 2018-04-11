Ирина Купченко рассказала о ролях, смысле жизни и женском обаянии

Вы всю жизнь играли в драмах.

В 2015 году вышедший в прокат фильм «Училка», в котором Купченко сыграла главную роль, вернул ее в кинематограф. Фильм имел успех у зрителя и на фестивалях. Купченко удостоена за эту роль Гран-при фестиваля «Окно в Европу». Но самой убедительной «проверкой на прочность» стала премьера широко обсуждаемой «Училки» на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха из 65 регионов России. Ведь класс в фильме — это проекция всего нашего общества.

В картине героиня Ирины Купченко, пожилая учительница Алла Николаевна, отбирает у одного из старшеклассников пистолет и фактически берет учеников в заложники, чтобы на равных выяснить с ними отношения и высказать всё, что думает об их поколении. В ответ дети предъявляют свои претензии, адресуя их всем взрослым страны.

Ирина Купченко: Авторитет учителя упал. Он не может наказать ученика, он стал, как говорят в нашем фильме, менеджером по знаниям. Я не имею в виду физическое наказание. Воспитательную функцию у менеджеров по знаниям общество отобрало, они теперь просто предоставляют знания. У нас ведь практически нет фильмов на злобу дня, чтобы звучали вопросы, которые мы задаем себе ежедневно.

В советской школе все было по-другому?

Ирина Купченко: Общество не было таким агрессивным. Мы могли любить или не любить учителя. Но мы его уважали.

Каково было сниматься с подростками, которые демонстрировали эту самую агрессию?

Ирина Купченко: Мы встретились в первый съемочный день. Заранее нас не знакомили, чтобы отношение ребят ко мне было как к обычной учительнице.

Сейчас режиссер Алексей Петрухин снимает «Училку-2. Испытание». О чем будет продолжение?

Ирина Купченко: Это своего рода посвящение трагедии в Театральном центре на Дубровке. Преподаватель Алла Николаевна ведет свой класс на популярный мюзикл, но внезапно весь зал оказывается в заложниках у террористов. И только сила слова учительницы может переломить ситуацию. Режиссер и продюсер картины Алексей Петрухин снова намерен поднять в кино одну из самых болезненных тем современного общества — проблему терроризма, который не имеет национальности. Образ учителя с большой буквы — и в первой, и в этой картине — самое главное.

Будучи студенткой, она попалась на глаза Андрею Кончаловскому , который снимал «Дворянское гнездо» по Тургеневу

Кто ваши партнеры?

Анна Чурина, Ирина Купченко: Главные роли в фильме исполняют Ирина Алферова Андрей Мерзликин . Андрей играет бывшего спецназовца, полковника Кадышева, который сам когда-то учился у Аллы Николаевны. Вернулась к своей роли директора Агнессы Андреевны и актриса Анна Чурина, она вышла замуж за героя Мерзликина. Это случилось по просьбам зрителей. После первой «Училки» мы увидели, что социальные темы находят горячий отклик в обществе. Поэтому мы интегрировали наш класс с подросшими ребятами в историю с терактом, а фильм получил название «Училка-2. Испытание».

В жизни вы обаятельная, а в этом фильме… непривлекательная.

Ирина Купченко: Я играю женщину, которая устала, потерялась в жизни, со множеством семейных проблем.

Но талия у вас такая же…

Ирина Купченко: Если съем лишнее сегодня, а так бывает, потому что поесть люблю, потом морю себя голодом.

Ирина Петровна, на какой возраст вы себя ощущаете?

Ирина Купченко: На тот, какой есть. Так спокойнее. К тому же всю жизнь в театре и в кино я играла героинь, которые старше меня. Я как бы привыкала к возрасту. И это помогло гармонично войти в зрелость.

Где проходили съемки продолжения?

Ирина Купченко: Возле Дома культуры в Мытищинском парке Московской области. Часть съемок прошла в 2017 году. В массовых сценах захвата зала террористами приняли участие 750 человек. Среди них были и реальные участники той жуткой трагедии. В «роли захваченного здания» выступал мытищинский ДК «Яуза». Участие в съемках принимали также сотрудники правоохранительных органов

Как вы отдыхаете?

Ирина Купченко: Отдых для меня — смена занятий. Люблю сажать деревья. Взглянешь на клен и думаешь: «Это же я посадила!».

Вы верите в чудо?

Ирина Купченко: Я верю в Бога…