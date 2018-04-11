Плутовство и надувательство: 7 фильмов об аферистах 80-го левела

Семь фильмов о талантливых и неординарных личностях с острым умом и отлично заточенными руками.

Подлинный Вермеер

Подлинный Вермеер

В основе сюжета лежит реальная история художника Хана ван Мегерена, рисовавшего в стиле своих кумиров — Рембрандта и Вермеера. Он влюбился в жену искусствоведа, та ответила ему взаимностью, а оскорбленный муж в отместку в пух и прах раскритиковал работу «подражателя и жалкого карикатуриста». Что подтолкнуло Мегерена нарисовать картину и выдать её за неизвестное полотно Вермеера. Фальшивку приняли за подлинник, а небогатый художник стал богачом, открывшим для себя «нишу»…

Как украсть миллион

Как украсть миллион

Остроумное ограбление музея, совершенное при помощи подручных средств и во имя спасения «честного» имени отца главной героини. Блестящая классическая история с Одри Хепберн в главной роли.

Лучшее предложение

Лучшее предложение

Пожилой искусствовед Вергилий Олдман, всю жизнь хитривший на аукционах, собрал коллекцию картин, которой позавидовал бы любой крупнейший музей мира. Теперь он собирается на пенсию, но некая девушка слезно просит его заняться продажей имущества её погибших родителей, хронически не являясь при этом на назначенные встречи. И Олдман уже не один раз отказался, но что-то снова и снова заставляет его возвращаться…

Поймай меня, если сможешь

Поймай меня, если сможешь

Фрэнк Эбегнейл начал с талантливой поделки чеков и успел подделать даже несколько жизней, убедительно притворяясь пилотом пассажирских авиалиний, врачом и помощником прокурора. Все это время на него охотился агент ФБР Карл Хэнрэтти. Фильм снят по мотивам биографии реального Фрэнка Эбигнейла-младшего.

Двадцать одно

Двадцать одно

Когда-то Микки Рос зарабатывал тем, что играл в блэкджек, считая карты. Теперь Рос профессор математики, но прошлое не отпускает — он набирает команду из лучших студентов, учит своей технике и везет в казино, чтобы сорвать куш. В основе этого сценария лежит художественная книга, но она написана по реальным событиям, случившимся со студентами MIT в девяностых.

Иллюзия обмана и Иллюзия обмана 2 Иллюзия обмана

Команда лучших иллюзионистов мира, отобранная кем-то остающимся в тени, совершает ограбления прямо во время своих шоу, и даже агенты ФБР, присутствующие на представлениях, не могут их остановить.

Афера Томаса Крауна

Миллионер Томас Краун, у которого есть всё, организовывает идеальное ограбление, кладёт украденные деньги на счет в Швейцарском банке, расплачивается с исполнителями и ждёт, когда банку выплатят страховку. Но преступление пытаются раскрыть страховой следователь Вики Андерсон и детектив Эдди Мелоун. В 1999 году по этой картине был снят ремейк, в котором Томас Краун похищает из музей картину Моне стоимостью 100 миллионов долларов. Тоже отличное кино.