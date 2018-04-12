Крымов представит новый спектакль «Му-му» впервые на сцене Театра Наций

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Премьеру спектакля «Му-му». Комедия дель арте по произведениям Ивана Тургенева «Муму» и «Записки охотника» поставил впервые на сцене Театра Наций руководитель Лаборатории театра «Школа драматического искусства» известный режиссер, неоднократный лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Крымов

Для Дмитрия Крымова, который создает уникальные спектакли по произведениям Островского, Пушкина, Тургенева, Толстого, Шекспира, произведение классика — только повод для своего авторского высказывания. Так и на этот раз.

"Это моя собственная пьеса — сказал Крымов РИА Новости. — Там, конечно, присутствуют мотивы тургеневских произведений, но нет следования одному сюжету. Это, как, может быть, ни странно покажется, рассказ о театре, о том, как непросто в нем что-то интересное сделать. Это спектакль о любви к театру, ведь театр — удивительное место, где может быть и жизнь, и смерть, и любовь…".

По словам режиссера, его очень интересует проблема перевода классической прозы Тургенева на язык театра, создания условной, при всей реалистичности, среды.

В спектакле Крымова Му-му — вовсе не Му-му, а девочка Маша, которая учиться в театральной школе, племянница актера. Ее исполняет звезда Лаборатории Крымова Мария Смольникова.

Впервые режиссер встречается в работе с Алексеем Вертковым, ведущим актером театра «Студия театрального искусства» Сергея Женовача , где актер с успехом выступил в спектаклях по русской прозе — Лескова, Чехова, Булгакова.

По словам Крымова, ему нужен был актер, который бы мог произносить тургеневский текст с описанием природы без напыщенных восторгов, а просто, как человек, который знает и чувствует ее по-настоящему. «Алексей Вертков — очень хороший актер, такой корневой, органичный — он и нужен был мне здесь», — отметил Крымов.

В спектакле Крымова, как всегда, много интереснейших придумок, много смешного и грустного, и главное во всем этом есть любовь — к природе, к людям, к театру…