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Крымов представит новый спектакль «Му-му» впервые на сцене Театра Наций
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Крымов представит новый спектакль «Му-му» впервые на сцене Театра Наций 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьеру спектакля «Му-му». Комедия дель арте по произведениям Ивана Тургенева «Муму» и «Записки охотника» поставил впервые на сцене Театра Наций руководитель Лаборатории театра «Школа драматического искусства» известный режиссер, неоднократный лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Крымов.
В главных ролях выступят: Мария Смольникова (Му-му), Алексей Вертков (Охотник), Константин Муханов и Дмитрий Журавлев (Герасим), Алина Ходжеванова (Пани Гржибовская). Премьерные показы пройдут 12, 13 и 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Для Дмитрия Крымова, который создает уникальные спектакли по произведениям Островского, Пушкина, Тургенева, Толстого, Шекспира, произведение классика — только повод для своего авторского высказывания. Так и на этот раз.
"Это моя собственная пьеса — сказал Крымов РИА Новости. — Там, конечно, присутствуют мотивы тургеневских произведений, но нет следования одному сюжету. Это, как, может быть, ни странно покажется, рассказ о театре, о том, как непросто в нем что-то интересное сделать. Это спектакль о любви к театру, ведь театр — удивительное место, где может быть и жизнь, и смерть, и любовь…".
По словам режиссера, его очень интересует проблема перевода классической прозы Тургенева на язык театра, создания условной, при всей реалистичности, среды.
В спектакле Крымова Му-му — вовсе не Му-му, а девочка Маша, которая учиться в театральной школе, племянница актера. Ее исполняет звезда Лаборатории Крымова Мария Смольникова.
Впервые режиссер встречается в работе с Алексеем Вертковым, ведущим актером театра «Студия театрального искусства» Сергея Женовача, где актер с успехом выступил в спектаклях по русской прозе — Лескова, Чехова, Булгакова.
По словам Крымова, ему нужен был актер, который бы мог произносить тургеневский текст с описанием природы без напыщенных восторгов, а просто, как человек, который знает и чувствует ее по-настоящему. «Алексей Вертков — очень хороший актер, такой корневой, органичный — он и нужен был мне здесь», — отметил Крымов.
В спектакле Крымова, как всегда, много интереснейших придумок, много смешного и грустного, и главное во всем этом есть любовь — к природе, к людям, к театру…
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