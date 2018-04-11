Клип осетинского рэпера Matrang «Медуза» на втором месте в трендах Youtube

Осетинский рэпер Matrang выпустил новый клип «Медуза», который попал в Топ-3 трендов Youtube.

Как и многие другие работы мастеров «Газгольдера», клип насыщен спецэффектами и по зрелищности приближается к короткометражному фильму. Matrang играет роль человека-амфибии, чудовища, пугающего учёных и медиков. Видеоряд включает в себя впечатляющие сцены под водой: герой листает книгу, плавает и ныряет.

Дебютный трек Matrang «Медуза» до сих пор занимает верхние строчки в чартах iTunes. Сам рэпер говорил, что посвятил её своей девушке.