Смотрим кино. 40-й ММКФ предлагает

Конкурс ММКФ состоит из трех программ — игровых полнометражных, короткометражных и документальных фильмов. В основном конкурсе игровых картин участвуют 15 фильмов из 15 стран, включая копродукцию. Среди них «12-й человек» (режиссер Харальд Цварт , Норвегия), «Воспоминание солдата» (Ким Джэхан, Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» (Антони Кордье, Франция — Бельгия), «Гнев» (Серхио Трефо, Португалия), «Офелия» (Клер Маккарти, США), «Ричард спускается в ад» (Роберта Торре, Италия) и другие. Кадр из фильма «12-й человек». Фото: kino-teatr.ru

Российский кинематограф представлен неожиданными именами — Эдуард Новиков (фильм Царь-птица") и Ян Гэ (фильм «Ню»). Эдуард Новиков более известен как мастер документального кино, и продолжает использовать в художественных фильмах истории реальных людей. В картине, предшествующей «Царю-птице», — «Посланник небес» (2014 год) режиссер обратился к яркой, но короткой судьбе якутского певца Айыы Уола — Александра Самсонова. Творческая жизнь Эдуарда Новикова была связана с Якутией, с киностудией «Сахафильм». В «Царь-птице» он рассказывает о близкой ему Якутии. В глухой тайге два стрика доживают свои дни, но в их жизнь врывается священная птица — орел, и все меняется. Китаянка Ян Гэ — дебютант в кинорежиссуре. Она — известна многим телезрителям по шоу «Голос», где в 2017 году вышла в финал. Ян Гэ — уроженка Пекина, училась в Москве во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева . В настоящее время является актрисой Гоголь — Центра. Героиня ее картины — китаянка, которая приезжает в Москву и ищет свою любовь. Но что-то идет не так. Возможно, она и не любовь ищет. Возможно, ее не понимают. Возможно, она прячет свои секреты. Кадр из фильма «Царь-птица». Фото: news-ykt.ru Казахский кинематограф представит в конкурсе режиссер Адильхан Ержанов картиной «Ночной бог», Узбекский-а-Рашид Маликов фильмом «Стойкость».

В жюри основного конкурса: российский режиссер Анна Меликян ("Звезда", «Русалка»), американский актер Джон Сэвидж ("Волосы", «Сальвадор»), итальянский продюсер Паоло Дель Брокко («Море в огне») и китайский режиссёр Лян Цао, получивший главный Приз на ММКФ в прошлом году за фильм «Хохлатый Ибис».

Фильм, открывающий кинофестиваль, — «Неаполь под пеленой» (международная премьера, Италия, режиссер Ферзан Озпетек). Анонс картины интригует: во время оккультной церемонии молодой красавец соблазняет Адриану, но, назначив свидание, не приходит. На следующий день девушка узнает, что ее любовник убит. И она сама начинает расследование… Кадр из фильма «Неаполь под пеленой». Фото: kino-teatr.ru В параллельных конкурсах от России участвуют: в документальном — фильм «Russian Hip-Hop Beef» Ромы Жигана, в коротком метре — «Счастье» Владимира Мункуева и «Материя» режиссеров Юрия Зайцева Марины Жигаловой — Озкан. Кадр из фильма «Счастье». Фото: cinemopro.ru В этом году к традиционным внеконкурсным программам кинофестиваля ("Русский след", «Восемь с половиной фильмов», «Ателье» и другим) добавили новые — «Persona: Ингмар Бергман », посвященная столетию режиссера, а также «Век кино стран Балтии», " Брюс Ли . Человек-миф", «Две недели длиной в 50 лет» (фильмы «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля) и итоговую для фестиваля программу «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля».

Еще одна специальная внеконкурсная программа «Мастера» вышла на стартовую дорожку ММКФ в прошлом году. Ее задача познакомить зрителей с известнейшими режиссерами мирового кино, которых необходимо знать и видеть и у которых нужно и даже необходимо учиться. Даже если их присутствие в кинематографе не отмечено призовыми статуэтками.