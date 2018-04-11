Анна Пескова: Выходные с мужем любим посвящать велосипедным прогулкам

Обладательница титулов «Лучшая телеведущая» и «Лучшая актриса года» Анна Пескова снялась в более чем 60 фильмах. Готовится премьера фильма Павла Дроздова «Прощаться не будем» с ее участием.

— Анна, расскажите, как вы попали телевидение.

— Я тогда училась в Государственной академии культуры и искусства. Гуляла как-то в парке, где проходили съемки рекламы, заинтересовалась процессом и простояла, наблюдая, несколько часов. В итоге ко мне подошел режиссер, и вскоре меня пригласили сниматься. Сначала было несколько реклам, а потом мне предложили стать дежурной по рубрике в программе «Инструкция по применению», которая запускалась на ТНТ.

— С вами случались на телевидении курьезные ситуации?

— Да, например, помню однажды снимали программу на автодроме. Я тогда только училась водить, но села за руль. Поставила машину на ручник, а она вдруг поехала. Хорошо, рядом оказался инструктор. Зато в программу включили мою живую реакцию, когда я довольно комично кричала: «Ох, она поехала! Что делать?!»

— В кино вам ближе роли острохарактерные или роли героинь?

— Мне ближе сильные героини. С удовольствием вспоминаю съемки картины «Любовь за любовь». У режиссера Сергея Ашкенази снималась талантливая и очень сплоченная команда. А я там играла трепетную влюбленную барышню, готовую жертвовать собой ради благополучия сестры.

— Когда почувствовали, что к вам пришел успех?

— Когда на улицах стали брать автографы. Это произошло после участия в проекте «Тест на беременность». Сейчас мы снимаем вторую часть. Моя героиня — напористая, способная идти по головам девица, профессионал своего дела.

— Сложно играть стерву?

— Очень. Для нее мне пришлось полностью себя перестроить. Образ собирался по черточкам. Черты своей героини — взгляды, жесты — я подглядывала в метро у девушек, которые что-то зло набирали в мобильных телефонах, в магазинах, в очередях.

— В фильме «Хороший мальчик» вы выступили сопродюсером. Почему решили податься на эту территорию?

— В какой-то момент возникло желание расширить границы творчества. Стоять за монитором не менее интересно, чем быть в кадре. Мне захотелось со стороны посмотреть на работу других артистов и самой сделать хорошее кино.

— Вы с супругом ( Дмитрий Пристансков , замминистра экономического развития Российской Федерации. — «МВ») любите активный отдых. Катаетесь на горных лыжах?

— Мы стараемся вместе выбираться в горы, в Сочи, сбиваем графики. А летом любим кататься на велосипеде. Живем в районе Арбата, так что все построенные велодорожки — «наши». По бульвару спускаемся вниз, катаемся по набережной Москвы-реки или по Парку Горького.

СПРАВКА

Анна родилась 11 ноября 1985 года в Челябинске. В 2006— 2008 годах была телеведущей телеканала СТС-Челябинск. В 2007 году получила премию «Лучшая телевизионная ведущая». В 2009-м дебютировала в кино, снявшись в телесериале «Слово женщине».