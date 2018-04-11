Кадр с целующимся Бельмондо из фильма 1965 года стал постером 71-го Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль опубликовал официальный постер 71-го по счету киносмотра, пишет Variety. Героями афиши стали актеры Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина

27-летний дизайнер Флор Макин использовал в оформлении постера кадр из фильма Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро», на котором звезды целуются, сидя в разных машинах. Фотография была сделана мастером стоп-кадровой съемки для кинофильмов Жоржем Пьером, основавшим позднее ассоциацию кинофотографов.

В прошлом году официальный постер Каннского кинофестиваля спровоцировал скандал в соцсетях: обнаружилось, что изображение актрисы Клаудии Кардинале на использованном для афиши кадре было откорректировано. Ее сделали стройнее, что не понравилось ни ее поклонникам, ни феминисткам.