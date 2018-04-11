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Косачев призвал израильских коллег оценить попытки переписывания Второй мировой войны
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Косачев призвал израильских коллег оценить попытки переписывания Второй мировой войны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал израильских парламентариев дать оценку попыткам третьих стран переписать историю Второй мировой войны.
"Я хотел бы сказать нашим израильским коллегам, что я считаю нашей общей зоной ответственности, но ожидаю, конечно же, активности с вашей стороны в оценке действий третьих стран, где идет своя собственная летопись той самой истории", — сказал Косачев в ходе видеомоста с парламентариями Кнессета Израиля, посвященного выходу в прокат фильма «Собибор».
Он процитировал известное изречение, что историю пишут победители. «Такое ощущение, что сейчас историю Второй мировой войны пытаются писать победители в холодной войне. Во всяком случае, те, кто считают себя победителями в холодной войне», — сказал сенатор.
Косачев напомнил, что раз в год в Генассамблее ООН на голосование выносится резолюция об осуждении нацизма и недопустимости героизации нацизма. «Там неизменно есть США и Украина, которые — единственные два государства в мире — голосуют против резолюции из года в год. Я считаю, что эта позиция должна становиться предметом нашей общей исчерпывающей, в том числе парламентской, международной оценки», — сказал глава комитета Совфеда.
О фильме
Фильм «Собибор» Константина Хабенского посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.
За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
В российский прокат фильм выйдет 3 мая.
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