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«Мы не горим снимать кино!» Десять откровений Яны Трояновой и Василия Сигарева в Екатеринбурге
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«Мы не горим снимать кино!» Десять откровений Яны Трояновой и Василия Сигарева в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О длинных паузах между съемками новых фильмов: «Кино, если ты в него вкладываешься, достаточно изматывающий процесс. Потом ты только года два восстанавливаешься». (Василий Сигарев).
О деньгах: «Мы неинтересные в этом плане оказались для Москвы. Москва хлебосольная: ему (Сигареву) предлагали сценарии писать, мне — сниматься где попало. Есть у нас такая штука, что неинтересно и не беремся. Нас баблом не сломать. Это страшно, это — потерять свою свободу. Всех денег мира не заработаешь. Я не шизую на бабле. Мы очень скромно живем: у нас не машины, ничего. И это свобода» (Яна Троянова).
О кино как о продукте: «Кино должно приносить прибыль. Если ее нет, то должно приносить какое-то развитие» (Василий Сигарев).
Об авторском кино: «Из авторского кино я уже особо никого не жду, это — тухляк. Потому что никто ничего не снимает, ничего не происходит. Я жду только Хлебникова, потому что он продолжает снимать свое честное кино.
Сейчас режиссеры сидят боятся, что главное быть за власть, чтоб давали деньги на кино. Ну давайте лучше тогда не будем снимать? Авторы всегда должны высказываться за свободу, снимать о настоящем. Но никто ничего этого не делает» (Яна Троянова).
Об отдыхе: «Мы дома сидим. Вася вообще никуда не любит ездить» (Яна Троянова).
О жанре ужасы: «Я слежу за жанром и он очень долгое время находился в кризисе даже в Голливуде. У нас никогда ничего хорошего в этом жанре не происходило за исключением возможно одной перестроечной картины, которая называется „Прикосновение“. Двухсерийная картина с очень плохим качеством и с очень страшной атмосферой. Жанр этот огромных бюджетов не предполагает и это всегда проще.
Когда я начинал писать свои первые рассказы это был жанр ужасов. Я хочу вернуться к истокам и сделать что-то в этом жанре» (Василий Сигарев).
О том, как режиссер Алексей Федорченко появился в титрах фильма Яны Трояновой «Рядом» в качестве водителя: «Леша очень хорошо знает всю нашу землю, поэтому к нему и обратились. Он показал нам эту локацию (для съемок фильма — прим. ред) и мы сразу ее приняли. Он нас на своей машине туда отвез и Вася прикололся: поставил его в титре» (Яна Троянова).
О сериале «Ольга»: «У меня такое ощущение, что пол жизни у меня сейчас отнимает сериал „Ольга“. Но отнимает по-хорошему: я люблю наш продукт. На мой взгляд это — самый живой сериал на телеке. Все остальное я сама не могу смотреть, потому что какое-то штампованное все идет и только изредка появляется какой-то хороший продукт» (Яна Троянова).
Об отношении к профессии: «Понятно, что можно бабки зарабатывать в Москве, но я не хочу к своей профессии так относится, — как к заработку денег. Я снимаюсь крайне редко. К моему разочарованию, я вижу звезд советского кино и вижу отношение к ним (не у всех актеров оно трепетное, прим.ред). Я расстраиваюсь и говорю себе: „Вовремя, пожалуйста, свали из этой профессии. Не становись клоуном, не становись человеком со стеклянным взглядом, у которого только бабки“. Может быть, мы уже закончили, а может быть „Ольга“ — это что-то последнее. Мне кажется, мы вообще не горим кино снимать. У Васи есть другие замечательные идеи. Это тоже может быть очень интересно» (Яна Троянова).
Рекомендации к просмотру от Яны Трояновой и Василия Сигарева: «Иди и смотри» Элема Климова и «Заклятие» Джеймса Вана.
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