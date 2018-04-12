Яна Троянова и Василий Сигарев: «Мы не шизуем на бабле»

«Всё хорошее появляется редко»

Василия Сигарева — творческий поиск, как признаётся режиссёр, процесс кинопроизводства отнимает много сил, после завершения которого просто необходим долгий восстановительный процесс. Василий пока не работает ни над одним из своих фильмов, но в Свердловском театре драмы в мае намечается премьера спектакля по его пьесе «Вий». Его супруга активно занята в съёмках третьего сезона сериала «Ольга» для телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Ольга». Фото: youtube.com — Мы не снимаем каждый сезон сериала на протяжении всего года, — делится актриса. — Собираемся на небольшой промежуток времени и активно пишем новый сезон, потом расходимся до съёмок следующего. Поэтому я не ощущаю, что работаю над сериалом, это для меня такой полнометражный фильм. На мой взгляд, «Ольга» — самый живой сериал на отечественном ТВ, поэтому и единственный пока в моей карьере; это поиск новых направление в профессии и оттачивание мастерства. С создателями «Ольги» мы договорили: как только мы друг друга разлюбим, работу прекратим. Пока всё строится на любви и рождается по любви. В других ситкомах я не то, что не могу участвовать, смотреть их не могу: они штампованы! Всё хорошее появляется редко. Мы с «Ольгой» пока прикрываем Сигарева и развлекаем вас.

"Мы не интересны для Москвы"

Предложений сняться в кино или устроиться на службу в театр актрисе поступает очень много, но не во всех проектах соглашается участвовать Яна

— Троянова — сложная, специфическая актриса, нельзя просто так её взять и снимать или задействовать в постановках. Я не хочу и не могу относиться к своей профессии, как к способу любыми средствами заработать деньги. Чаще всего, я не героиня тех фильмов, антреприз и шоу, участвовать в которых мне предлагают. Однажды меня хотели задействовать в фильме то ли «Крым», то ли «Донбасс». Ребята, вот как вам в голову пришло позвонить девушке с Урала-то и предлагать работу? Из всех режиссёров, которые, на мой взгляд, сегодня, делают честное кино, есть только Борис Хлебников . Мы с ним уже договорилась о поиске общего материала, с которым мы сможем вместе работать. Что касается театра, мы хотели «бомбануть» с Кириллом Серебренниковым спектаклем «Кому на Руси жить хорошо». Начали репетировать, но в какой-то момент у нас не совпали графики. Сейчас эта постановка идёт в «Гоголь-центре», но с другой актрисой. Яна Троянова в фильме «Волчок». Фото: ruskino.ru А пока за плечами у творческой семьи уже три полноценных фильма и пара короткометражек. Предложения о сотрудничестве также поступают и Василию, но после недоразумения с одним из московских кинорежиссёров, сценарист относится с опаской к таким совместным проектам.

— Я не умею работать с чужими текстами, — говорит режиссёр. — Мне обязательно надо их переписать, пережить, чтобы в дальнейшем сделать качественное, моё, кино.

— Очень важным, я считаю, вовремя понять, когда надо уйти из профессии, — добавляет Яна, — не стать клоуном со стеклянным взглядом, у которого на уме только лишь деньги. Мы не интересны для Москвы, которая хлебосольна и готова предложить много работы. Мы не шизуем на бабле, у нас даже машины нет. Вот это свобода.

"Будь рядом с самим собой"

Сигарев и Троянова за авторское кино — несогласное, высказывающееся за свободу, говорящее о настоящем. Сегодня, по большому счёту, создатели смелых фильмов молчат, сами себе запрещают что-либо говорить. Сказать, или даже, докричаться заставляет дебютная режиссёрская короткометражка Яны Трояновой «Рядом». Актриса не боится признаться, что её фильм был сделан не для зрителя, а для неё самой, такая личная история.

— Я неправильный кинематографист, потому как хотела не просто рассказать историю или попробовать себя в режиссуре, а разобраться с собой, — делится Яна. — Это начало новой жизни, когда я обратилась к себе и сказала: «Дорогая, а давай начнём знакомиться! Хватит жить в придуманных образах, комфортных и удобных, и начнём выходить к себе». С этой «коротышки» я встала на новую тропу, тропу к себе. Настоящие кинематографисты, наверное, так не делают, хотя, может быть, это и есть цель авторского кино. А название… Мы всегда просим кого-то быть рядом: людей ли, собак ли… И так редко просим самих себя быть рядом с нами.

История, положенная в основу фильма, реальна. Реальны и поезда, и помидоры, и девушка с овчаркой — всё из детства актрисы. Сценарий создавался быстро, буквально за пару часов. Локацию для съёмок предложил известный уральский режиссёр Алексей Федорченко , в титрах фильма он заявлен как «водитель» и «локейшен-менеджер» не спроста.

— С Лёшей мы дружим давно. Когда возник вопрос, где снимать «Рядом» я обратилась к нему как к знатоку уральских локаций, — вспоминает актриса. — Искали такую натуру с водой, поездами и кусочком земли. Алексей тут же сказал: «Поехали», посадил нас в свою машину и отвёз на Флюс (посёлок в пригороде Первоуральска). Так мы нашли место для съёмок. Вася пошутил и поставил Федорченко «водителем» и «локейшен-менеджером» в титрах к фильму.

Сегодня Яна работает над ещё одним собственным сценарием полнометражного фильма «Мама-дура»:

— У меня нет амбиций режиссёра, но есть потребность говорить себе о своих недостатках. «Мама-дура» — это не попытка кого-то обвинить, но мысль о том, что надо менять, в первую очередь, себя; именно с меня не только Родина начинается, а начинается Мир.

Короткометражка «Z» — имиджевая реклама?

История появления первого в карьере режиссёра Сигарева короткометражного ужастика «Z» смешна и необычна. На фоне горящего комплекса «Москва-сити» его супруга играет мать-героиню, спасающую своих детей от нашествия зомби.

Николай Басков. — До появления «Z» компания застройщик выпустила рекламный музыкальный клип с такими звёздами, как Филипп Киркоров Андрей Молчанов , строитель этого жилого комплекса, обратился ко мне с просьбой «перебить» этот клип, чтобы его поскорее забыли. Так родилась идея сделать имиджевый фильм, наподобие тех, что выпускает компания «BMW». Их проект «Напрокат» многосерийный и задействует первых звёзд Голливуда.

Режиссёру Сигареву интересен жанр хоррора. Сегодня он не отрицает возможности когда-либо снять полнометражный ужастик:

— Сложность в том, что этот жанр переживает кризис даже в Голливуде, а у нас тем более. Надо понимать, что такие фильмы огромных бюджетов не предполагают, а готовый продукт должен приносить прибыть, или хотя бы развитие кинематографа. Никто не готов вкладывать частные деньги, пока в России не будет индустрии кино.

"#КрымНаш"

Ещё одна работа Василия Сигарева, представленная в рамках киноклуба «документальная комедия» "#КрымНаш", как таковым детищем режиссёра не является:

— Как только Крым вернулся в состав России, моя мама поехала туда на отдых и привезла трёхчасовое видео о днях, проведённых на полуострове. Кто-то весьма предприимчивый снимал всё подряд, а потом на память продавал туристам диски с «фильмом» по 500 рублей. Это невозможно смотреть! Три часа! Я смонтировал из такого «хоум-видео» короткий метр и наложил тематическую музыку. "#КрымНаш" даже показывали в рамках Московского кинофестиваля. На показ пришло много зрителей, а я подумал: «После просмотра точно бить будут!». Но нет, после на «КиноПоиске» появилась рецензия мол, «наконец-то, Сигарев снял нормальный патриотический фильм».

Диск с рентгеновским снимком

Под занавес встречи, отвечая на вопрос из зала, Василий и Яна не смогли не вспомнить забавный случай, произошедший на съёмочной площадке фильма «Волчок».

— Мы снимали длинную сцену про многочисленных дядь, которых из дому выгоняет героиня Яны, — вспоминает Василия. — Вот дубль уже получается, последний дядя остался, которого Яна должна пнуть с крыльца дома и, вдруг, в кадре появляется костюмер с халатом и размахивает им. Стоп! Снимаем ещё один дубль, Яна пинает дядю и ломает палец на ноге. После я сделал диск с этим испорченным дублем, оформил его рентгеновским снимком сломанного пальца и подарил тому костюмеру. К сожалению, сцена с пинком в фильм не вошла.