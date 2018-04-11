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Режиссер «Студии Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей
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Режиссер «Студии Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
10 апреля судебные приставы провели обыски в культурном пространстве «Кинофактура» в Нижнем Новгороде. Поводом для работы правоохранителей стала задолженность перед банком, которая возникла у совладельца заведения и автора фильма «Студия Нижний» Евгения Кудельникова. Сумма долга составила полмиллиона рублей.
Как рассказал корреспонденту ИА «В городе N» кинорежиссер Евгений Кудельников, он завершал работу над фильмом на частные кредиты, которые сейчас просрочены.
«В результате переговоров я получил отсрочку в исполнении обязательств. Все мероприятия в силе. «Кинофактура» работает в прежнем режиме», — пояснил Кудельников.
Напомним, режиссер Евгений Кудельников снял фильм «Студия Нижний», посвященный Нижнему Новгороду и его жителям.
Большой премьерный показ киноленты состоялся 6 октября.
Фото: kinopoisk.ru
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