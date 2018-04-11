Режиссер «Студии Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей

10 апреля судебные приставы провели обыски в культурном пространстве «Кинофактура» в Нижнем Новгороде. Поводом для работы правоохранителей стала задолженность перед банком, которая возникла у совладельца заведения и автора фильма «Студия Нижний» Евгения Кудельникова . Сумма долга составила полмиллиона рублей.

Как рассказал корреспонденту ИА «В городе N» кинорежиссер Евгений Кудельников, он завершал работу над фильмом на частные кредиты, которые сейчас просрочены.

«В результате переговоров я получил отсрочку в исполнении обязательств. Все мероприятия в силе. «Кинофактура» работает в прежнем режиме», — пояснил Кудельников.

Напомним, режиссер Евгений Кудельников снял фильм «Студия Нижний», посвященный Нижнему Новгороду и его жителям.

Большой премьерный показ киноленты состоялся 6 октября.

Фото: kinopoisk.ru