Агата Муцениеце и Павел Табаков: появились первые кадры со съемок фильма «Тобол»

Сюжет фильма развивается вокруг молодого офицера новой гвардии Петра I Ивана Демарина, который по заданию царя оказывается в пограничном Тобольске. Здесь герой встречает свою первую любовь и вместе с полком оказывается втянутым в заговор местных князей, которые хотят заполучить золото Яркенда.

Действия картины разворачиваются в Петербурге, Сибири, Тобольске. Декорациями к фильму послужили реально сохранившиеся с 1710 года — Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор. Релиз картины запланирован на 29 ноября 2018 г.

Павел Табаков

Агата Муцениеце

Дмитрий Назаров

Агата Муцениеце

Дмитрий Назаров и Евгений Дятлов

Павел Табаков