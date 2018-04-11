Агата Муцениеце и Павел Табаков: появились первые кадры со съемок фильма «Тобол» 

В этом году на широкие экраны выйдет историческая драма «Тобол», основанная на реальных событиях, которые происходили во времена Петра I. Картина, пожалуй, собрала самый звёздный состав — Агата Муцениеце, Павел Табаков, Илья Маланин, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева и другие. В Сети уже появились первые кадры со съемочной площадки.
Сюжет фильма развивается вокруг молодого офицера новой гвардии Петра I Ивана Демарина, который по заданию царя оказывается в пограничном Тобольске. Здесь герой встречает свою первую любовь и вместе с полком оказывается втянутым в заговор местных князей, которые хотят заполучить золото Яркенда.
Действия картины разворачиваются в Петербурге, Сибири, Тобольске. Декорациями к фильму послужили реально сохранившиеся с 1710 года — Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор. Релиз картины запланирован на 29 ноября 2018 г.
Павел Табаков
Агата Муцениеце
Дмитрий Назаров
Агата Муцениеце
Дмитрий Назаров и Евгений Дятлов
Павел Табаков