В Кнессете Израиля отметили воспитательный эффект фильма «Собибор»

Если очевидцы Второй мировой войны не будут передавать память о тех событиях из поколения в поколение, то повторение катастрофы неизбежно, заявила вице-спикер Кнессета (парламента) Израиля Тали Плосков.

Выступая во время телемоста, организованного между Советом Федерации и кнессетом, парламентарий отметила воспитательный эффект российского фильма «Собибор» и призвала палаты обеих стран вместе работать над тем, чтобы страшные времена холокоста больше никогда не повторились.

«Одна из важнейших задач государства в том, чтобы молодёжь чаще встречалась с участниками Второй мировой войны и узниками фашистских концлагерей и узнавала об истории того периода из первых уст», — сказала Тали Плосков.

Она отметила, что важно сохранять преемственность поколений. «Наш долг — рассказать о наших родителях, а потом о них своим детям должны рассказать наши потомки. И так дальше — из поколения в поколение», — сказала вице-спикер.

По её словам, в Израиле ещё много людей, которые до конца не осознают, что такое Вторая мировая война. Именно поэтому молодёжи важно смотреть такие фильмы, как «Собибор», считает Плосков.