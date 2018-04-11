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В Кнессете Израиля отметили воспитательный эффект фильма «Собибор»
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В Кнессете Израиля отметили воспитательный эффект фильма «Собибор» 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Если очевидцы Второй мировой войны не будут передавать память о тех событиях из поколения в поколение, то повторение катастрофы неизбежно, заявила вице-спикер Кнессета (парламента) Израиля Тали Плосков.
Выступая во время телемоста, организованного между Советом Федерации и кнессетом, парламентарий отметила воспитательный эффект российского фильма «Собибор» и призвала палаты обеих стран вместе работать над тем, чтобы страшные времена холокоста больше никогда не повторились.
«Одна из важнейших задач государства в том, чтобы молодёжь чаще встречалась с участниками Второй мировой войны и узниками фашистских концлагерей и узнавала об истории того периода из первых уст», — сказала Тали Плосков.
Она отметила, что важно сохранять преемственность поколений. «Наш долг — рассказать о наших родителях, а потом о них своим детям должны рассказать наши потомки. И так дальше — из поколения в поколение», — сказала вице-спикер.
По её словам, в Израиле ещё много людей, которые до конца не осознают, что такое Вторая мировая война. Именно поэтому молодёжи важно смотреть такие фильмы, как «Собибор», считает Плосков.
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