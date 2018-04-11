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Названы самые ожидаемые фильмы лета
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Названы самые ожидаемые фильмы лета 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Издание USA Today составило список из десяти самых ожидаемых лент, которые появятся в прокате до конца лета 2018 года. Кинокритики предположили, что именно эти фильмы станут фаворитами у зрителей.
В перечень попали три фильма вселенной Marvel: «Мстители: Война бесконечности» (российская премьера запланирована на 3 мая), «Дэдпул 2» (17 мая) и «Человек-муравей и Оса» (4 июля). Также в списке — «Миссия невыполнима: Последствия» (26 июля) — шестая часть шпионской франшизы с Томом Крузом в главной роли, и «Восемь подруг Оушена» (21 июня), женская версия криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена».
Помимо этого, кинокритики отметили две ленты студии Walt Disney Pictures: «Хан Соло. Звездные войны: Истории» (24 мая) —очередной спин-офф фантастической серии «Звездные войны», и продолжение анимационного фильма 2004 года «Суперсемейка 2». В перечне также указаны мюзикл «Mamma Mia! 2» (16 августа), приключенческий боевик «Мир юрского периода 2» (7 июня) и хоррор «Реинкарнация» (7 июня).
Ранее в апреле портал Business Insider составил рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами. Звание самой плохой ленты получила картина 2011 года «Погоня» Джона Синглтона.
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