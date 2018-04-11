Названы самые ожидаемые фильмы лета

Издание USA Today составило список из десяти самых ожидаемых лент, которые появятся в прокате до конца лета 2018 года. Кинокритики предположили, что именно эти фильмы станут фаворитами у зрителей.

В перечень попали три фильма вселенной Marvel: «Мстители: Война бесконечности» (российская премьера запланирована на 3 мая), «Дэдпул 2» (17 мая) и «Человек-муравей и Оса» (4 июля). Также в списке — «Миссия невыполнима: Последствия» (26 июля) — шестая часть шпионской франшизы с Томом Крузом в главной роли, и «Восемь подруг Оушена» (21 июня), женская версия криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена».

Помимо этого, кинокритики отметили две ленты студии Walt Disney Pictures: «Хан Соло. Звездные войны: Истории» (24 мая) —очередной спин-офф фантастической серии «Звездные войны», и продолжение анимационного фильма 2004 года «Суперсемейка 2». В перечне также указаны мюзикл «Mamma Mia! 2» (16 августа), приключенческий боевик «Мир юрского периода 2» (7 июня) и хоррор «Реинкарнация» (7 июня).