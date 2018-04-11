Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета

Издание USA Today представило собранный на основе прогнозов кинокритиков топ-10 самых ожидаемых фильмов, премьера которых состоится весной и летом 2018 года.

Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и Оса».

Кинокомпания Walt Disney Pictures отмечена в списке двумя лентами — это спин-офф «Звездных войн» под названием «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и готовящаяся к премьере анимационная картина «Суперсемейка 2». Две картины студии Universal также попали в топ — это продолжение мюзикла по песням ABBA «Mamma Mia! 2» и триллер о динозаврах «Мир юрского периода 2».

Единственный фильм в списке, который не является ни продолжением, ни спин-оффом — это хоррор «Реинкарнация».