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Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета
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Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Издание USA Today представило собранный на основе прогнозов кинокритиков топ-10 самых ожидаемых фильмов, премьера которых состоится весной и летом 2018 года.
Продолжение шпионской экшн-серии с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» попало в список, как и «Восемь подруг Оушена» с Рианной и Кейт Бланшетт— женский вариант «Одиннадцати друзей Оушена».
Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и Оса».
Кинокомпания Walt Disney Pictures отмечена в списке двумя лентами — это спин-офф «Звездных войн» под названием «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и готовящаяся к премьере анимационная картина «Суперсемейка 2». Две картины студии Universal также попали в топ — это продолжение мюзикла по песням ABBA «Mamma Mia! 2» и триллер о динозаврах «Мир юрского периода 2».
Единственный фильм в списке, который не является ни продолжением, ни спин-оффом — это хоррор «Реинкарнация».
Ранее журнал Esquire назвал лучшим фильмом начала года научно-фантастическую драму «Аннигиляция» Алекса Гарленда с Натали Портман.
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