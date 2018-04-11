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Комедия по сценарию Задорнова может выйти в этом году
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Комедия по сценарию Задорнова может выйти в этом году 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка»
Комедия «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» может увидеть свет уже в конце 2018 года. Автором сценария картины стал писатель-сатирик Михаил Задорнов, ушедший из жизни в 2017 году.
Режиссер Дмитрий Панченко руководит съемками музыкальной комедии. Для него эта картина является дебютом в полнометражном кино.
В фильме играют Эммануил Виторган, братья Пономаренко, Юрий Гальцев, Николай Бандурин, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Самого Задорнова можно будет увидеть в эпилоге картины. Он исполнит роль автора, который рассказывает зрителям о том, что стало с главными героями.
Судя по информации, в данный момент съемки находятся в финальной стадии, также как и монтаж. Точная дата выхода фильма в прокат пока неизвестна.
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