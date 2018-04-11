Как создавали спецэффекты для той-самой-сцены в «Первому игроку приготовиться»?

«Первому игроку приготовиться» — яркий и запоминающийся фантастический блокбастер, действие которого разворачивается в виртуальном мире OASIS. Игровые аватары путешествуют с планеты на планету, посещают невероятные места и сражаются друг с другом на просторах высокодетализованного мира. Перед специалистами по компьютерной графике стояла важная задача — показать виртуальность, которая выглядела бы не менее убедительно, чем реальный мир.

В грядущем артбуке по фильму Art of Ready Player One (выходит 17 апреля на английском языке) создатели детально рассказывают, как они работали над той или иной сценой. Отдельная глава посвящена одной из самых ярких отсылок, с которой сталкиваются главные герои во время поисках второго ключа.

Речь идёт, конечно же, о той самой сцене из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика . Специалисты Industrial Light & Magic рассказали, как им удалось так детально воссоздать знаменитый отель и комнаты. В первую очередь, им на руку сыграло то, что в сцене нет практически нет реальных актёров, лишь цифровые аватары их персонажей. Поэтому дизайнеры решили оцифровать всё окружение.

Команда ILM нашла высококачественный телекинопроектор, при помощи которого перенесла в компьютеры плёнку Кубрика в высоком разрешении. На её основе специалисты по компьютерной графике и начали создавать отель из фильма. Я хотел, чтобы кто-нибудь при просмотре фильма прямо в зале крикнул «Да это же сцена из „Сияния“!». Это то, что происходило с нашими персонажами внутри. Само собой, если вы придумываете новые сцены, новые моменты или новых персонажей в «Сиянии», то и камеру нужно будет вести совсем иначе.

Ведущий специалист по спецэффектам Роджер Гайетт

Когда в «Первому игроку приготовиться» появлялись кадры из оригинального фильма, то это действительно были они. А вот прочие моменты — это комбинация нового цифрового окружения и новых реальных съёмок. Каждый кадр, в котором появляется реальный актёр (вроде моментов с девочками-близнецами или леди из ванной), — это как раз съёмки в декорациях с реальными актёрами. Как только все эти кадры были отсняты, ILM совместили их в одну эффектную сцену.

Специалисты по визуальным эффектам делали всё, чтобы обмануть зрителей и заставить их думать, будто в какой-то момент они смотрят «Сияние». Для этого им пришлось не только склеивать кадры с реальными и цифровыми съёмками, но и работать над дополнительными эффектами. Важно было снимать с тем же освещением, полётом камеры и даже «зернистостью», что и Кубрик.

Эта и другие подобные истории детально описаны в грядущей книге-артбуке. Дадим вам знать, если её захотят издать на русском языке.