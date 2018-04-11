Кинотеатры обвинили прокатчика фильма «Тренер» Данилы Козловского в шантаже

По-видимому, в «Централ Партнершип» не сумели договориться об условиях контракта за время, прошедшее с декабрьского конфликта.

«Тренер»

Ассоциация владельцев кинотеатров, в которую входят крупнейшие российские сети, в том числе «Каро» и «Формула кино», опубликовала открытое письмо, адресованное продюсерам фильма «Тренер».

В тексте члены организации заявили, что прокат режиссёрского дебюта актёра Данилы Козловского оказался под угрозой из-за жёстких требований компании «Централ Партнершип». По их словам, прокатчик угрожает не предоставить ключи к копиям картины, если кинотеатры не подпишут обновлённый договор.

На аналогичную ситуацию в Ассоциации жаловались в декабре. Тогда «ЦПШ» якобы использовали в качестве «рычага давления» драму «Движение вверх», однако стороны нашли компромисс.

На этот раз, утверждают авторы открытого письма, условия договора ужесточились: число штрафных санкций суммой до миллиона рублей для кинотеатров выросло с тринадцати до шестнадцати.

Более того, всех, кто откажется сотрудничать, обяжут выплатить минимальные гарантии — до полумиллиона рублей с каждого киноэкрана. Информацию об условиях подтвердили в газете «Коммерсантъ»

Подобные требования не под силу выполнить кинотеатрам в небольших городах, и некоторые заявили, что перестали работать с «Централ Партнершип» ещё в декабре.

В свою очередь, директор компании по кинопрокату Вадим Верещагин отрицает, что подписание очередной редакции договора как-то связано с «Тренером».

По его словам, с кинотеатрами они обсуждают лишь условия проката, такие как сроки или количество сеансов. А обновлённое соглашение уже заключили с «Формулой кино», «Синема парком», «Каро» и «Киномаксом».

Тем не менее, представители объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» заявили, что не подписывали нового договора.

Мы тоже считаем недопустимым ультимативное давление на участников рынка. Все вопросы должны решаться в конструктивном диалоге, а не путем шантажа.

За производство «Тренера», как и «Движения вверх», отвечает студия «Тритэ». Один из продюсеров фильма прокомментировал ситуацию, сказав, что сожалеет о том, что сторонам не удалось договориться после предыдущего конфликта.

Релиз «Тренера» состоится 19 апреля. Производственный бюджет фильма составляет 390 миллионов рублей, а в прокате его создатели собираются собрать около 680 миллионов.

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